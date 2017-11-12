Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и интернетом
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Оператор Yota сообщил в ночь на воскресенье о проблемах со связью и доступом в интернет для своих абонентов.
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Оператор Yota сообщил в ночь на воскресенье о проблемах со связью и доступом в интернет для своих абонентов.
Неполадки планируется устранить в ближайшее время, говорится в официальном Twitter компании.
«На данный момент могут наблюдаться сложности с прохождением вызовов, подключением к сети и выходом в интернет. Мы приносим извинения за временные неудобства и уже занимаемся устранением проблемы», — говорится в заявлении.
Точных сроков восстановления связи пока назвать нельзя, отметили в компании. Какие именно регионы затронула проблема и сколько абонентов с ней столкнулись Yota не уточнила.
В то же время пользователи социальных сетей сообщают о перебоях со связью у оператора «Мегафон», на чьих сетях работает Yota. Сайт «Мегафона» в настоящее время недоступен.