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02:49 (мск), источник: ТАСС

Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и интернетом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Оператор Yota сообщил в ночь на воскресенье о проблемах со связью и доступом в интернет для своих абонентов.

Неполадки планируется устранить в ближайшее время, говорится в официальном Twitter компании.

«На данный момент могут наблюдаться сложности с прохождением вызовов, подключением к сети и выходом в интернет. Мы приносим извинения за временные неудобства и уже занимаемся устранением проблемы», — говорится в заявлении.

Точных сроков восстановления связи пока назвать нельзя, отметили в компании. Какие именно регионы затронула проблема и сколько абонентов с ней столкнулись Yota не уточнила.

В то же время пользователи социальных сетей сообщают о перебоях со связью у оператора «Мегафон», на чьих сетях работает Yota. Сайт «Мегафона» в настоящее время недоступен.

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