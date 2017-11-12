Разрушенный наводнением мост через реку Филипповку в Хасанском районе заменили на новый
Разборный 32-метровый мостовой переход за три месяца установила компания «Тихоокеанский Балкерный терминал».
Разборный 32-метровый мостовой переход за три месяца установила компания «Тихоокеанский Балкерный терминал».
Владивосток, 12 ноября, PrimaMedia.
Новый мост открыли в Хасанском районе Приморья. На месте разрушенного во время летнего наводнения моста через реку Филипповка установили 32-метровую разборную конструкцию. Пока шли работы, автомобили двигались по объезду, сообщили ИА PrimaMedia в
Разборный 32-метровый мост за три месяца установила компания «Тихоокеанский Балкерный терминал» совместно с департаментом транспорта и дорожного хозяйства. Как заверил директор департамента Александр Швора, «мост надежный, его проектная нагрузка составляет 60 тонн». Работы по строительству велись в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013−2020 годы.
В открытии объекта принял участие врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в субботу, 11 ноября.
Также глава региона осмотрел пострадавший от летней стихии участок автодороги
«Во время наводнения дорога была размыта. Тогда мы оперативно отсыпали и уложили более 250 кубометров скального грунта и
Также Андрей Тарасенко поручил Александру Шворе совместно с краевым департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды организовать расчистку русел ручьев, рек, придорожных откосов.
«Проработайте совместно этот вопрос, направьте сюда
Отметим, Хасанский район — один из наиболее пострадавших от августовского наводнения муниципалитетов. Помимо более десятка поврежденных участков дорог, серьезный ущерб нанесен социальным объектам и жилым домам.
Напомним, врио губернатора Андрей Тарасенко находится с рабочим визитом в Хасанском районе. Глава региона посетил пострадавшие от наводнения школу и детский сад, встретился с депутатами и провёл двустороннюю встречу с главой муниципалитета.