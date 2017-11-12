Разрушенный наводнением мост через реку Филипповку в Хасанском районе заменили на новый

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 12 ноября, PrimaMedia.

Новый мост открыли в Хасанском районе Приморья. На месте разрушенного во время летнего наводнения моста через реку Филипповка установили 32-метровую разборную конструкцию. Пока шли работы, автомобили двигались по объезду, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Разборный 32-метровый мост за три месяца установила компания «Тихоокеанский Балкерный терминал» совместно с департаментом транспорта и дорожного хозяйства. Как заверил директор департамента Александр Швора, «мост надежный, его проектная нагрузка составляет 60 тонн». Работы по строительству велись в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013−2020 годы.

В открытии объекта принял участие врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в субботу, 11 ноября.

Отметим, в этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений, поврежденных тайфуном «Лайонрок». Это мосты через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе, три моста в Чугуевском районе — через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка-Чугуевка-Лазо, на третьем километре дороги Уборка-Самарка-Ариадное и на 14 километре дороги Осиновка-Рудная Пристань-Соколовка, мосты на дорогах Устиновка-Зеркальная, Кавалерово-Хрустальный и на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе, два моста в Тернейском районе — через реки Соболевка и Максимовка.

Также глава региона осмотрел пострадавший от летней стихии участок автодороги Славянка-Краскино. Глава региона подчеркнул, что все восстановительные работы должны быть выполнены с учетом климатических особенностей местности.

«Во время наводнения дорога была размыта. Тогда мы оперативно отсыпали и уложили более 250 кубометров скального грунта и песчано-гравийной смеси», — рассказал Александр Швора, добавив, что к январю следующего года здесь будут проложены широкие водопропускные трубы, а весной дорогу заасфальтируют.

Также Андрей Тарасенко поручил Александру Шворе совместно с краевым департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды организовать расчистку русел ручьев, рек, придорожных откосов.

«Проработайте совместно этот вопрос, направьте сюда три-четыре экскаватора — надо почистить откосы, кюветы. Это можно сделать в рамках еще действующего в районе муниципального режима ЧС», — распорядился глава региона.

Отметим, Хасанский район — один из наиболее пострадавших от августовского наводнения муниципалитетов. Помимо более десятка поврежденных участков дорог, серьезный ущерб нанесен социальным объектам и жилым домам.