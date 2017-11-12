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10:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Самые строгие ограничения коснутся Амура

Разработан новый проект правил рыболовства Дальневосточного бассейна.

Источник: Reuters

Ограничение использования ставных сетей будет введено в следующем году на промысле тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Особенно жесткие меры меры коснутся бассейна Амура. Об этом говорится в новом проекте правил рыболовства Дальневосточного бассейна, который одобрили по итогам заседания Дальневосточного научно-промыслового совета, которое прошло в Южно-Сахалинске. Заседание провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На заседании были подведены итоги лососевой путины на Дальнем Востоке в 2017 году. Ее результаты — значительное снижение вылова на юге бассейна, в Приморье, Хабаровском крае и Сахалине, и смещение миграций на север Тихого океана в результате гидрологических и климатических изменений — вынуждают менять правила регулирования промысла.

«Мы впервые вводим такие жесткие меры, но это необходимость. Запас тихоокеанских лососей, по оценкам науки, находится в депрессивном состоянии, попробуем работать с такими ограничениями. Промысловые нагрузки нужно снижать: ведь наша общая задача — не только вылавливать, но и сохранять ресурс», — сказал Пётр Савчук.

Предлагается ввести запрет на использование ставных и плавных сетей для промышленного вылова лососей в большинстве регионов. Самые строгие ограничения коснутся Амура, где в этом году при уменьшении подходов достигнут пик промысловой нагрузки.

В проект правил вошел ряд новаций, которые, в основном касаются порядка доставки уловов на берег. В связи со вступлением в силу изменений в закон о рыболовстве устанавливается единое промысловое пространство, без деления на прибрежное и промышленное рыболовство.

Яркий пример — возможность для крупнотоннажных судов вести промысел пелагических видов рыб (сардины иваси, скумбрии) в прибрежных районах. Это позволит обеспечить сырцом береговые рыбоперерабатывающие предприятия.

В течение месяца документ вынесут на общественное обсуждение.

«Да, изменения еще будут, но точечные», — сказал Петр Савчук.

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