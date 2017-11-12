Самые строгие ограничения коснутся Амура

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Ограничение использования ставных сетей будет введено в следующем году на промысле тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Особенно жесткие меры меры коснутся бассейна Амура. Об этом говорится в новом проекте правил рыболовства Дальневосточного бассейна, который одобрили по итогам заседания Дальневосточного научно-промыслового совета, которое прошло в Южно-Сахалинске. Заседание провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



На заседании были подведены итоги лососевой путины на Дальнем Востоке в 2017 году. Ее результаты — значительное снижение вылова на юге бассейна, в Приморье, Хабаровском крае и Сахалине, и смещение миграций на север Тихого океана в результате гидрологических и климатических изменений — вынуждают менять правила регулирования промысла.

«Мы впервые вводим такие жесткие меры, но это необходимость. Запас тихоокеанских лососей, по оценкам науки, находится в депрессивном состоянии, попробуем работать с такими ограничениями. Промысловые нагрузки нужно снижать: ведь наша общая задача — не только вылавливать, но и сохранять ресурс», — сказал Пётр Савчук.