Самые строгие ограничения коснутся Амура
Разработан новый проект правил рыболовства Дальневосточного бассейна.
Разработан новый проект правил рыболовства Дальневосточного бассейна.
Ограничение использования ставных сетей будет введено в следующем году на промысле тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Особенно жесткие меры меры коснутся бассейна Амура. Об этом говорится в новом проекте правил рыболовства Дальневосточного бассейна, который одобрили по итогам заседания Дальневосточного
На заседании были подведены итоги лососевой путины на Дальнем Востоке в 2017 году. Ее результаты — значительное снижение вылова на юге бассейна, в Приморье, Хабаровском крае и Сахалине, и смещение миграций на север Тихого океана в результате гидрологических и климатических изменений — вынуждают менять правила регулирования промысла.
«Мы впервые вводим такие жесткие меры, но это необходимость. Запас тихоокеанских лососей, по оценкам науки, находится в депрессивном состоянии, попробуем работать с такими ограничениями. Промысловые нагрузки нужно снижать: ведь наша общая задача — не только вылавливать, но и сохранять ресурс», — сказал Пётр Савчук.
Предлагается ввести запрет на использование ставных и плавных сетей для промышленного вылова лососей в большинстве регионов. Самые строгие ограничения коснутся Амура, где в этом году при уменьшении подходов достигнут пик промысловой нагрузки.
В проект правил вошел ряд новаций, которые, в основном касаются порядка доставки уловов на берег. В связи со вступлением в силу изменений в закон о рыболовстве устанавливается единое промысловое пространство, без деления на прибрежное и промышленное рыболовство.
Яркий пример — возможность для крупнотоннажных судов вести промысел пелагических видов рыб (сардины иваси, скумбрии) в прибрежных районах. Это позволит обеспечить сырцом береговые рыбоперерабатывающие предприятия.
В течение месяца документ вынесут на общественное обсуждение.
«Да, изменения еще будут, но точечные», — сказал Петр Савчук.