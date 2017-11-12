В Красноярске продают кафе-корабль за 2,5 млн рублей
Кафе расположено за ТЦ «Красноярье».
Кафе расположено за ТЦ «Красноярье».
В Красноярске владелец выставил на продажу
Кафе расположено на правобережной набережной, за ТЦ «Красноярье». Оно имеет открытую террасу и полностью укомплектовано (посуда, кухня, мебель). Плавучий ресторан продается под проведение банкетов, торжеств и корпоративных вечеров.
По словам владельца, судно имеет договор водопользования и арендованный пирс. Может ли корабль использоваться в период навигации, в объявлении не сказано. Не указывается и ежемесячная прибыль от владения плавучим рестораном.
Отметим, что подобные объявления появляются не только в Красноярске. Так, в ноябре житель Москвы выставил на продажу двухпалубный