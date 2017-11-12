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07:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

Как может увеличиться прожиточный минимум, рассказали в минтруда РК

АСТАНА, 12 ноя — Sputnik. Принято решение изменить структуру прожиточного минимума на 16%, а именно с 24 тысяч 459 тенге на 28 тысяч 284 тенге со следующего года, однако дальнейшее увеличение может произойти тогда, когда уйдут иждивенцы и останутся действительно нуждающиеся, рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

Источник: Sputniknews.kz

По информации министерства труда и социальной защиты населения, прожиточный минимум рассчитывается из доли расходов граждан. В разных регионах данный показатель может быть разный. Так, наиболее высокие размеры прожиточного минимума в Астаны, Алматы и Мангистауской области.

В ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр напомнила, что с 1 января следующего года в Казахстане изменяется структура роста прожиточного минимума. На сегодняшний день прожиточный минимум складывается в соотношении продовольственной и не продовольственной корзины (60 к 40 — прим.), но со следующего года это соотношение будет изменено на 55 к 45.

«По данным официальной статистики, изменилась структура потребления населения. Соответственно доля расходов на непродовольственные товары и услуги у населения составили порядка 45%. Поэтому было принято решение изменить структуру прожиточного минимума. Таким образом, изменение структуры дает рост на 16%. Если в цифрах — 24 тысячи 459 тенге сегодня и с 1 января 2018 года 28 тысяч 284 тенге», — рассказала Жакупова.

Она проинформировала, что совместно с казахстанской академией питания было проведено большое социологическое исследование. Ученые исследовали все необходимые моменты с согласия простых казахстанцев с помощью специального аппарата под названием актиграф, который прикреплялся к человеку.

«Сотрудник, которого мы привлекли, проводил целый день с этим человеком. Чем он питается, сколько килокалорий он тратит на тот или иной труд. Такое исследование было проведено более чем у 1,5 тысяч казахстанцев. Выяснилось, что структура потребления может измениться. Вы видите, что образовательные услуги имеют высокий вес. Медицинские услуги. Необходимо будет на эти вещи обращать внимания», — добавила вице-министр.

По ее словам, казахстанская корзина состоит из 43 наименований продовольственных продуктов, которые, по утверждению ученых, обеспечивают наиболее правильное питание и доставку в организм необходимых витаминов и энергетических ресурсов для того, чтобы обеспечить работоспособность человека.

«И это, мы говорим, минимальный уровень. Понимаете? Если есть возможность, то, конечно, кто-то другой будет позволять себе и более. Под минимальным уровнем нужно понимать, что это минимальный стандарт. И базовые выплаты, базовое, скажем, государственное содержание всегда должно быть на этом минимальном уровне, дабы не порождать, скажем, иждивенчество, не порождать чисто потребительские интересы», — подчеркнула Жакупова.

В качестве примера Светлана Жакупова привела Германию, в которой социальные выплаты находятся на высоком уровне, но при этом в обществе культивируется труд.

«Вот к этим стандартам, наверное, нужно идти не через, скажем, силовые методы, а через изменение сознания самого населения. И тогда, когда действительно уйдут иждивенцы, а останутся действительно нуждающиеся, и размеры выплат будут соответствующими. И мы должны всегда помнить о том, что для этого должна быть экономическая возможность страны. Потому что, неимоверно повышая все выплаты, учитывая социальную составляющую, мы должны помнить, что будет идти нагрузка на бюджет страны», — подчеркнула Светлана Жакупова.

«Завтра налоги нужно будет повышать, если повысим эти выплаты, чтобы обеспечить в бюджете такую сумму. Налоги будут повышаться, соответственно, предприятия просто будут сворачиваться и уходить. Мы проходили этот этап. Поэтому ко всему высокому нужно идти поэтапно, и граждане все-таки тоже должны сознание менять», — добавила вице-министр.

При этом Светлана Жакупова подчеркнула, что в этом случае в Казахстане должна воспитываться «нетерпимость к тому, что люди скрывают свои доходы, не платят обязательных платежей, взносов, но потребляют все блага общества».

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