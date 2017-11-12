Навязчивые таксисты-нелегалы в аэропорту Алматы оштрафованы почти на два млн тенге
Для выявления пристающих «бомбил» в аэропорту дежурят участковые. С начала года они составили более 150 протоколов в отношении частных извозчиков.
Для выявления пристающих «бомбил» в аэропорту дежурят участковые. С начала года они составили более 150 протоколов в отношении частных извозчиков.
С начала 2017 года полицейскими составлен 151 административный протокол за приставание в общественных местах. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 713 095 тенге.
Как рассказал начальник местной полицейской службы УВД Турксибского района Фархат Сбанбаев, возле шлагбаумов, регулирующих въезд и выезд автомашин, выставлены дополнительные наряды из числа
Администрацией аэропорта закреплены сотрудники из числа службы внутренней безопасности для оказания содействия сотрудникам полиции в обеспечении общественного порядка на прилегающей к терминалу территории.
«Работа по выявлению административных правонарушений, а также недопущению преступлений на территории международного аэропорта Алматы находится на контроле у руководства ДВД и районного УВД. Параллельно среди населения активизирована праворазъяснительная работа», — сообщил начальник МПС.