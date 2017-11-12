Навязчивые таксисты-нелегалы в аэропорту Алматы оштрафованы почти на два млн тенге

Источник: Informburo.kz

С начала 2017 года полицейскими составлен 151 административный протокол за приставание в общественных местах. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 713 095 тенге.

Как рассказал начальник местной полицейской службы УВД Турксибского района Фархат Сбанбаев, возле шлагбаумов, регулирующих въезд и выезд автомашин, выставлены дополнительные наряды из числа дорожно-патрульной полиции и участковых инспекторов. Кроме того, с руководством аэропорта согласован вопрос об установлении переносного дорожного знака, запрещающего въезд автотранспорта при заполнении парковочных мест на территории аэропорта с перенаправлением движения транспорта в крытый паркинг.

Администрацией аэропорта закреплены сотрудники из числа службы внутренней безопасности для оказания содействия сотрудникам полиции в обеспечении общественного порядка на прилегающей к терминалу территории.