Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Китай улетает от России на американских крыльях
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
В штабе Собчак прокомментировали освистание ведущей на митинге
Около резиденции Путина обрушился склон
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
7 неловких вопросов сексологу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
07:20 (мск), источник: Informburo.kz

Навязчивые таксисты-нелегалы в аэропорту Алматы оштрафованы почти на два млн тенге

Для выявления пристающих «бомбил» в аэропорту дежурят участковые. С начала года они составили более 150 протоколов в отношении частных извозчиков.

Источник: Informburo.kz

С начала 2017 года полицейскими составлен 151 административный протокол за приставание в общественных местах. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 713 095 тенге.

Как рассказал начальник местной полицейской службы УВД Турксибского района Фархат Сбанбаев, возле шлагбаумов, регулирующих въезд и выезд автомашин, выставлены дополнительные наряды из числа дорожно-патрульной полиции и участковых инспекторов. Кроме того, с руководством аэропорта согласован вопрос об установлении переносного дорожного знака, запрещающего въезд автотранспорта при заполнении парковочных мест на территории аэропорта с перенаправлением движения транспорта в крытый паркинг.

Администрацией аэропорта закреплены сотрудники из числа службы внутренней безопасности для оказания содействия сотрудникам полиции в обеспечении общественного порядка на прилегающей к терминалу территории.

«Работа по выявлению административных правонарушений, а также недопущению преступлений на территории международного аэропорта Алматы находится на контроле у руководства ДВД и районного УВД. Параллельно среди населения активизирована праворазъяснительная работа», — сообщил начальник МПС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Маккейн: Трамп ставит нацбезопасность под угрозу, веря Путину
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
Киев обвинил Россию в перекраске войск
Ирак назвал сумму ущерба от войны с ИГ
В Варшаве прошел масштабный марш националистов
Трамп допустил установление дружеских отношений с Ким Чен Ыном
В Непале погиб бейсджампер Валерий Розов
Спорт
Сборная России проиграла аргентинцам в обновленных «Лужниках» Согласно официальной информации, игра с аргентинцами стала самым посещаемым домашним матчем сборной России в истории
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь