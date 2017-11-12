Алимов: страны-члены ШОС готовы к новому экономическому рывку
Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов рассказал Sputnik Узбекистан о перспективах дальнейшего экономического развития и роста внутри
Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов рассказал Sputnik Узбекистан о перспективах дальнейшего экономического развития и роста внутри
«Мы сумели связать регионы, которые связать было трудно. Были созданы дороги, мосты. Мы подготовили
По словам Алимова, еще десять лет назад не верилось в то, что мы сможем связать
Отметим, Рашид Алимов выступил на международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания», которая состоялась в Самарканде.