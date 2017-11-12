Алимов: страны-члены ШОС готовы к новому экономическому рывку

«Мы сумели связать регионы, которые связать было трудно. Были созданы дороги, мосты. Мы подготовили нормативно-правовую базу, работали с таможенниками, пограничниками. И теперь эта работа завершилась. Это открывает новую страницу в истории торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС», — подчеркнул он.

По словам Алимова, еще десять лет назад не верилось в то, что мы сможем связать государства-члены ШОС, что появятся дороги, появятся выходы к морю. Однако все это теперь есть. Это очень важные прорывы, которые были незаметны, потому что делались шаг за шагом.