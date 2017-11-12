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09:23 (мск), источник: Tengrinews

Названы причины сбоя «Онай» в Алматы

Названы причины сбоя «Онай» в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ТОО «Транспортный холдинг Алматы».

Источник: Tengrinews

«Причиной сбоя, произошедшего 11 ноября в системе Онай, стало плановое обновление одного из модулей системы, производившееся рано утром 11.11.2017 г. Из-за ошибки в обновленном модуле, в системе произошла нештатная ситуация, в результате которой выключилась часть транспортных терминалов Онай. В основном, речь идет о переносных терминалах “разовой оплаты”, использующихся для регистрации оплаты наличными», — сообщили в холдинге.

Сообщается, что штатная работа процессингового центра была восстановлена в 15:00.

«При этом, часть транспортных терминалов требует “перезагрузки” в ручном режиме, эта работа будет завершена в течение 12 часов», — пояснили в компании.

Напомним, ранее сообщалось о массовом сбое в системе «Онай».

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Названы причины сбоя &quot;Онай&quot; в Алматы
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