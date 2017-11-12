Названы причины сбоя «Онай» в Алматы
Названы причины сбоя «Онай» в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ТОО «Транспортный холдинг Алматы».
Названы причины сбоя «Онай» в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ТОО «Транспортный холдинг Алматы».
«Причиной сбоя, произошедшего 11 ноября в системе Онай, стало плановое обновление одного из модулей системы, производившееся рано утром
Сообщается, что штатная работа процессингового центра была восстановлена в 15:00.
«При этом, часть транспортных терминалов требует “перезагрузки” в ручном режиме, эта работа будет завершена в течение 12 часов», — пояснили в компании.
Напомним, ранее сообщалось о массовом сбое в системе «Онай».