Названы причины сбоя «Онай» в Алматы

«Причиной сбоя, произошедшего 11 ноября в системе Онай, стало плановое обновление одного из модулей системы, производившееся рано утром 11.11.2017 г. Из-за ошибки в обновленном модуле, в системе произошла нештатная ситуация, в результате которой выключилась часть транспортных терминалов Онай. В основном, речь идет о переносных терминалах “разовой оплаты”, использующихся для регистрации оплаты наличными», — сообщили в холдинге.