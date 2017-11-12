Приморские бизнесмены стали участниками международной выставки

Выставка прошла в китайском Циндао. Как отметили представители краевого Центра развития экспорта (ЦРЭ), организовавшего приморскую бизнес-миссию в Китай, посещение этого мероприятия является обязательным для профессионалов, которые хотят получить доступ и развивать свой бизнес на самом быстрорастущем рынке морепродуктов в мире.

Общая площадь выставки составила 34 тысячи квадратных метров, было представлено более 1,4 тысячи компаний из 46 стран мира. Заявленная численность посетителей превысила 28 тысяч человек.

Заместитель директора ЦРЭ Сергей Отлетов отметил, что компании из Приморского края достойно представили свою продукцию на этой выставке. На объединенном стенде Центра развития экспорта работали производители сырья и рыбоперерабатывающие компании.

Специалисты ЦРЭ отмечают, что, хотя Китай находится близко и создается впечатление, что любая компания могла бы свободно поехать на выставку, на самом деле организация такой поездки — дело непростое.

По словам специалистов, для приморских компаний China Fisheries & Seafood Expo прошла успешно, так как все присутствующие экспоненты провели большое количество переговоров, которые обещают перерасти в настоящие контракты. Это, уверены в ЦРЭ, позволит расширить экспортную составляющую в рыбопромышленном бизнесе Приморья.

К слову, для поддержки малого и среднего бизнеса в Приморье действует целый ряд институтов развития, в числе которых и Центр развития экспорта. Он оказывает услуги по продвижению компаний на межрегиональные и международные рынки, проводит обучающие мероприятия для предпринимателей, способствует установлению деловых контактов с зарубежными партнерами. Услуги центра предоставляются бесплатно.