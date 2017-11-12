В Башкирии мёд будут проверять на соответствие международным стандартам

По словам руководителя региона, «это будет своего рода демонстрационная площадка с развёрнутой информацией об истории пчеловодства республики, его традициях и сегодняшнем опыте».

По словам главы региона, тот факт, что Уфа выиграла заявку на проведение международного съезда пчеловодов и выставки ApiEXPO, — это «яркий успех Башкортостана на высоком международном уровне, признание конгрессных возможностей, а также потенциала пчеловодческой отрасли», — отмечает Рустэм Закиевич.

Глава республики подчеркнул: «Вместе с тем, для нас это новая высокая планка, серьёзные задачи, в первую очередь, по дальнейшему развитию пчеловодства, повышению качества медовой продукции».

По мнению главы республики, «деятельность пчеловодов надо правильно организовать, в том числе с точки зрения сертификации продукции».

«Глаза у наших пчеловодов горят, и они хотят работать», — признает Рустэм Закиевич.

«Мы купили лабораторию — стоит недёшево, несколько десятков миллионов рублей. Будем сегодня анализировать качество мёда с тем, чтобы иметь возможность отправлять на экспорт продукцию высокого качества, отвечающую всем стандартам, не имеющую никаких изъянов». Руководитель республики считает, что «сегодня нужно выходить на новый уровень международного сотрудничества в научной и практической сфере, шире представлять наши продукты на рынках других стран».