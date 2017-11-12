В Башкирии мёд будут проверять на соответствие международным стандартам
Глава РБ Рустэм Хамитов объяснил концепцию проекта медовой деревни, которую возведут в Уфе к 2021 году, к проведению в Башкирии международного конгресса пчеловодов «Апимондия».
Глава РБ Рустэм Хамитов объяснил концепцию проекта медовой деревни, которую возведут в Уфе к 2021 году, к проведению в Башкирии международного конгресса пчеловодов «Апимондия».
По словам руководителя региона, «это будет своего рода демонстрационная площадка с развёрнутой информацией об истории пчеловодства республики, его традициях и сегодняшнем опыте».
По словам главы региона, тот факт, что Уфа выиграла заявку на проведение международного съезда пчеловодов и выставки ApiEXPO, — это «яркий успех Башкортостана на высоком международном уровне, признание конгрессных возможностей, а также потенциала пчеловодческой отрасли», — отмечает Рустэм Закиевич.
Глава республики подчеркнул: «Вместе с тем, для нас это новая высокая планка, серьёзные задачи, в первую очередь, по дальнейшему развитию пчеловодства, повышению качества медовой продукции».
По мнению главы республики, «деятельность пчеловодов надо правильно организовать, в том числе с точки зрения сертификации продукции».
«Глаза у наших пчеловодов горят, и они хотят работать», — признает Рустэм Закиевич.
«Мы купили лабораторию — стоит недёшево, несколько десятков миллионов рублей. Будем сегодня анализировать качество мёда с тем, чтобы иметь возможность отправлять на экспорт продукцию высокого качества, отвечающую всем стандартам, не имеющую никаких изъянов». Руководитель республики считает, что «сегодня нужно выходить на новый уровень международного сотрудничества в научной и практической сфере, шире представлять наши продукты на рынках других стран».
«Причём не только традиционный башкирский мед, но и прополис, сотовый мёд, пергу, цветочную пыльцу, маточное молочко», — подытожил он, — «А сейчас этой продукции и для внутреннего рынка мы вырабатываем мало. Так что нашим пчеловодам, конечно же, есть над чем работать».