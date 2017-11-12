Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США дали россиянам 180 дней для выбора: за или против Путина -СМИ
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в своей квартире
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Не только сатирик: кем еще был Михаил Задорнов
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10:51 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии мёд будут проверять на соответствие международным стандартам

Глава РБ Рустэм Хамитов объяснил концепцию проекта медовой деревни, которую возведут в Уфе к 2021 году, к проведению в Башкирии международного конгресса пчеловодов «Апимондия».

По словам руководителя региона, «это будет своего рода демонстрационная площадка с развёрнутой информацией об истории пчеловодства республики, его традициях и сегодняшнем опыте».

По словам главы региона, тот факт, что Уфа выиграла заявку на проведение международного съезда пчеловодов и выставки ApiEXPO, — это «яркий успех Башкортостана на высоком международном уровне, признание конгрессных возможностей, а также потенциала пчеловодческой отрасли», — отмечает Рустэм Закиевич.

Глава республики подчеркнул: «Вместе с тем, для нас это новая высокая планка, серьёзные задачи, в первую очередь, по дальнейшему развитию пчеловодства, повышению качества медовой продукции».

По мнению главы республики, «деятельность пчеловодов надо правильно организовать, в том числе с точки зрения сертификации продукции».

«Глаза у наших пчеловодов горят, и они хотят работать», — признает Рустэм Закиевич.

«Мы купили лабораторию — стоит недёшево, несколько десятков миллионов рублей. Будем сегодня анализировать качество мёда с тем, чтобы иметь возможность отправлять на экспорт продукцию высокого качества, отвечающую всем стандартам, не имеющую никаких изъянов». Руководитель республики считает, что «сегодня нужно выходить на новый уровень международного сотрудничества в научной и практической сфере, шире представлять наши продукты на рынках других стран».

«Причём не только традиционный башкирский мед, но и прополис, сотовый мёд, пергу, цветочную пыльцу, маточное молочко», — подытожил он, — «А сейчас этой продукции и для внутреннего рынка мы вырабатываем мало. Так что нашим пчеловодам, конечно же, есть над чем работать».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов откровенно рассказали о личном
Фигуристка Лобачева заявила, что могла бы спасти Марьянова
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
Киев обвинил Россию в перекраске войск
Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду
СМИ узнали о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в РФ
Семь человек пострадали при пожаре в жилом доме в Анадыре
В Непале погиб бейсджампер Валерий Розов
Спорт
Новая история «Лужников» началась с Месси и рекорда посещаемости Товарищеский матч между сборными России и Аргентины стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, длившейся с осени 2013 года и приуроченной к ЧМ по футболу
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь