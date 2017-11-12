Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США дали россиянам 180 дней для выбора: за или против Путина -СМИ
7 неловких вопросов сексологу
Путин пообещал наказания за несостоявшуюся встречу с Трампом
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Россия не дала Украине превратить Ту-160 в "болты и гайки" - СМИ
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Не только сатирик: кем еще был Михаил Задорнов
7 неловких вопросов сексологу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10:46 (мск), источник: РБК

WSJ рассказала о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в России

Цена на американскую пшеницу падает, одновременно США закрывают торговое представительство «Пшеничной ассоциации» в Египте. Главной причиной The Wall Street Journal называет крупный урожай зерновых в России.

Источник: Reuters

Американские фермеры «терпят поражение старому сопернику — России», пишет The Wall Street Journal.

Предполагаемый урожай в 83 млн тонн пшеницы в России «укрепил возрождение страны как сельскохозяйственной сверхдержавы».

При этом усилилось давление на американских фермеров, которые засеяли меньшие «чем когда-либо прежде» площади в 2017 году. Цены на пшеницу в Чикагской торговой палате упали на 25% с начала сбора урожая в России в июле и составили $4,19 за бушель (бушель = 35,2 л).

Читайте также
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея

«Крупные инвестиции и слабеющий рубль помогли России обойти США как мирового экспортера пшеницы», — пишет WSJ. В связи с этим американская «Пшеничная ассоциация» (U.S. Wheat Associates) заявила о закрытии в декабре своего представительства в Египте, крупнейшем импортере пшеницы.

«Мы в буквальном смысле не можем конкурировать с Россией в цене на пшеницу на этих рынках», — сказал ее представитель Стив Мерсер.

Ожидается, что урожай пшеницы в США упадет на четверть: на это повлияла засуха и поздние метели в Великих равнинах. Минсельхоз США ожидает, что американская пшеница составит 15% от мирового экспорта в сравнении с 50% в 1970-х.

За последние пять лет урожайность пшеницы в России увеличилась на 70%.

Минсельхоз США предполагает, что урожайность на российских фермах в этом сезоне будет вдвое больше чем в США.

Некоторые аналитики отмечают, что переполненность хранилищ и проблемы с логистикой могут снизить цены на российском внутреннем рынке. Этот сезон может стать менее доходным для российских фермеров.

Читайте также
Сырный бум: как эмбарго изменило российский рынок сыра

Но пока что «все зарабатывают», сказал газете директор швейцарской фирмы Solaris Commodities SA, которая торгует российским зерном. «Производители зарабатывают, трейдеры зарабатывают. Счастливые дни», — заключил он.

Как сообщил Минсельхоз России, по данным на 9 ноября, собрано 88 млн тонн пшеницы (в бункерном весе). Урожайность в сравнении с тем же периодом в прошлом году составила 32,2 ц/га против 27,9 ц/га. В целом, Россия собрала 130 млн тонн зерна с учетом рефракции.

Ранее аналитики Зарубежной сельскохозяйственной службы США (USA Foreign Agricultural Service; обеспечивает деятельность Минсельхоза США за пределами страны) повысили прогноз по экспорту российской пшеницы в сезоне 2017/2018 до 33,5 млн т.

«Специальный репортаж»: Зерно нарасхват. Цех под открытым небом
Во время загрузки произошла ошибка.
2 ноября© Ньюстюб
10 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Около резиденции Путина обрушился склон
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
Киев обвинил Россию в перекраске войск
Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду
Семь человек пострадали при пожаре в жилом доме в Анадыре
В Непале погиб бейсджампер Валерий Розов
Спорт
Новая история «Лужников» началась с Месси и рекорда посещаемости Товарищеский матч между сборными России и Аргентины стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, длившейся с осени 2013 года и приуроченной к ЧМ по футболу
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь