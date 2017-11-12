WSJ рассказала о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в России

Американские фермеры «терпят поражение старому сопернику — России», пишет The Wall Street Journal.
Предполагаемый урожай в 83 млн тонн пшеницы в России «укрепил возрождение страны как сельскохозяйственной сверхдержавы».
При этом усилилось давление на американских фермеров, которые засеяли меньшие «чем когда-либо прежде» площади в 2017 году. Цены на пшеницу в Чикагской торговой палате упали на 25% с начала сбора урожая в России в июле и составили $4,19 за бушель (бушель = 35,2 л).
«Крупные инвестиции и слабеющий рубль помогли России обойти США как мирового экспортера пшеницы», — пишет WSJ. В связи с этим американская «Пшеничная ассоциация» (U.S. Wheat Associates) заявила о закрытии в декабре своего представительства в Египте, крупнейшем импортере пшеницы.
«Мы в буквальном смысле не можем конкурировать с Россией в цене на пшеницу на этих рынках», — сказал ее представитель Стив Мерсер.
Ожидается, что урожай пшеницы в США упадет на четверть: на это повлияла засуха и поздние метели в Великих равнинах. Минсельхоз США ожидает, что американская пшеница составит 15% от мирового экспорта в сравнении с 50% в 1970-х.
За последние пять лет урожайность пшеницы в России увеличилась на 70%.
Минсельхоз США предполагает, что урожайность на российских фермах в этом сезоне будет вдвое больше чем в США.
Некоторые аналитики отмечают, что переполненность хранилищ и проблемы с логистикой могут снизить цены на российском внутреннем рынке. Этот сезон может стать менее доходным для российских фермеров.
Но пока что «все зарабатывают», сказал газете директор швейцарской фирмы Solaris Commodities SA, которая торгует российским зерном. «Производители зарабатывают, трейдеры зарабатывают. Счастливые дни», — заключил он.
Как сообщил Минсельхоз России, по данным на 9 ноября, собрано 88 млн тонн пшеницы (в бункерном весе). Урожайность в сравнении с тем же периодом в прошлом году составила 32,2 ц/га против 27,9 ц/га. В целом, Россия собрала 130 млн тонн зерна с учетом рефракции.
Ранее аналитики Зарубежной сельскохозяйственной службы США (USA Foreign Agricultural Service; обеспечивает деятельность Минсельхоза США за пределами страны) повысили прогноз по экспорту российской пшеницы в сезоне 2017/2018 до 33,5 млн т.