WSJ рассказала о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в России

Источник: Reuters

Американские фермеры «терпят поражение старому сопернику — России», пишет The Wall Street Journal.

Предполагаемый урожай в 83 млн тонн пшеницы в России «укрепил возрождение страны как сельскохозяйственной сверхдержавы».

При этом усилилось давление на американских фермеров, которые засеяли меньшие «чем когда-либо прежде» площади в 2017 году. Цены на пшеницу в Чикагской торговой палате упали на 25% с начала сбора урожая в России в июле и составили $4,19 за бушель (бушель = 35,2 л).

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«Крупные инвестиции и слабеющий рубль помогли России обойти США как мирового экспортера пшеницы», — пишет WSJ. В связи с этим американская «Пшеничная ассоциация» (U.S. Wheat Associates) заявила о закрытии в декабре своего представительства в Египте, крупнейшем импортере пшеницы.

«Мы в буквальном смысле не можем конкурировать с Россией в цене на пшеницу на этих рынках», — сказал ее представитель Стив Мерсер.

Ожидается, что урожай пшеницы в США упадет на четверть: на это повлияла засуха и поздние метели в Великих равнинах. Минсельхоз США ожидает, что американская пшеница составит 15% от мирового экспорта в сравнении с 50% в 1970-х.

За последние пять лет урожайность пшеницы в России увеличилась на 70%.

Минсельхоз США предполагает, что урожайность на российских фермах в этом сезоне будет вдвое больше чем в США.

Некоторые аналитики отмечают, что переполненность хранилищ и проблемы с логистикой могут снизить цены на российском внутреннем рынке. Этот сезон может стать менее доходным для российских фермеров.

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Но пока что «все зарабатывают», сказал газете директор швейцарской фирмы Solaris Commodities SA, которая торгует российским зерном. «Производители зарабатывают, трейдеры зарабатывают. Счастливые дни», — заключил он.

Как сообщил Минсельхоз России, по данным на 9 ноября, собрано 88 млн тонн пшеницы (в бункерном весе). Урожайность в сравнении с тем же периодом в прошлом году составила 32,2 ц/га против 27,9 ц/га. В целом, Россия собрала 130 млн тонн зерна с учетом рефракции.