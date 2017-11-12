В Чимишлии прошел первый международный фестиваль овцеводства

Три года назад семья Карайман приобрела двух альпийских коз. За каждую заплатили почти 400 евро.
«Породистая коза может давать до трех литров молока за надой. Наша уже два раза окотилась и пока дает только два литра. Очень нужное в хозяйстве животное».
У Иона Леунтяна 20 овец восточно-фризской породы.
«Они очень дружелюбные. Некоторые умудряются завести до ста голов, и всех их успевают погладить. Я же начинающий овцевод. Полтора года занимаюсь этими овечками. В день получаю от них до пяти-шести литров молока».
Самым дорогим стал баран из Германии, за которого хозяину удалось выручить 500 евро.
На выставку приехали овцеводы из Румынии и Болгарии.
«Мне понравилось. Есть красивые, породистые животные. Нас часто приглашают на разные выставки, в том числе и в нашей стране».
«У вас есть интересные породы, которых нет у нас в Болгарии. Насколько я понял, самая популярная у вас порода — Цигай. А у нас в Болгарии — это каракуль».
Организаторы говорят, что главной целью мероприятия считают дальнейшее развитие отрасли.
«Мы хотели и себя показать, чтобы все знали, чего мы добились».
Международный фестиваль овцеводства прошел в Чимишлии впервые.