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11:53 (мск), источник: Publika.md

В Чимишлии прошел первый международный фестиваль овцеводства

Свой взгляд на традиции овцеводства представили на юге страны. В Чимишлии прошел международный фестиваль, посвященный этой отрасли животноводства. Участники нахваливали своих овец и коз за высокую производительность.

Источник: Publika.md

Три года назад семья Карайман приобрела двух альпийских коз. За каждую заплатили почти 400 евро.

«Породистая коза может давать до трех литров молока за надой. Наша уже два раза окотилась и пока дает только два литра. Очень нужное в хозяйстве животное».

У Иона Леунтяна 20 овец восточно-фризской породы.

«Они очень дружелюбные. Некоторые умудряются завести до ста голов, и всех их успевают погладить. Я же начинающий овцевод. Полтора года занимаюсь этими овечками. В день получаю от них до пяти-шести литров молока».

Самым дорогим стал баран из Германии, за которого хозяину удалось выручить 500 евро.

На выставку приехали овцеводы из Румынии и Болгарии.

«Мне понравилось. Есть красивые, породистые животные. Нас часто приглашают на разные выставки, в том числе и в нашей стране».

«У вас есть интересные породы, которых нет у нас в Болгарии. Насколько я понял, самая популярная у вас порода — Цигай. А у нас в Болгарии — это каракуль».

Организаторы говорят, что главной целью мероприятия считают дальнейшее развитие отрасли.

«Мы хотели и себя показать, чтобы все знали, чего мы добились».

Международный фестиваль овцеводства прошел в Чимишлии впервые.

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