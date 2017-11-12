В республике появится «Медовая деревня» — Рустэм Хамитов

— Нашим достижением стала победа заявки Башкортостана на Международном конгрессе пчеловодов «Апимондия» в Стамбуле. Республика получила большинство голосов и приняла эстафету по проведению в 2021 году очередного всемирного конгресса и выставки «АпиЭкспо». Это, безусловно, яркий успех Башкортостана на высоком международном уровне, признание наших конгрессных возможностей, а также потенциала пчеловодческой отрасли. Вместе с тем, для нас это новая высокая планка, серьёзные задачи, в первую очередь, по дальнейшему развитию пчеловодства, повышению качества медовой продукции, — отметил Рустэм Хамитов. — Сегодня с прицелом на конгресс «Апимондия» создаётся концепция проекта «Медовая деревня». Это будет своего рода демонстрационная площадка с развёрнутой информацией об истории пчеловодства республики, его традициях и сегодняшнем опыте.

— Сегодня в фойе на выставке мы видим продукцию наших пчеловодов — оригинальную, интересную. При этом глаза у наших пчеловодов горят, они хотят работать. Только эту деятельность надо правильно организовать, в том числе с точки зрения сертификации продукции. Мы купили лабораторию — стоит недёшево, несколько десятков миллионов рублей. Будем сегодня анализировать качество мёда с тем, чтобы иметь возможность отправлять на экспорт продукцию высокого качества, отвечающую всем стандартам, не имеющую никаких изъянов, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Сегодня нужно выходить на новый уровень международного сотрудничества в научной и практической сфере, шире представлять наши продукты на рынках других стран. Причём не только традиционный башкирский мед, но и прополис, сотовый мёд, пергу, цветочную пыльцу, маточное молочко. А сейчас этой продукции и для внутреннего рынка мы вырабатываем мало. Так что нашим пчеловодам, конечно же, есть над чем работать.