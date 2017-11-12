Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
В штабе Собчак прокомментировали освистание ведущей на митинге
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в "кучу украинских болтов и гаек"
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Не только сатирик: кем еще был Михаил Задорнов
7 неловких вопросов сексологу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
14События недели в фотографиях
12:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В республике появится «Медовая деревня» — Рустэм Хамитов

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. В настоящее время в республике разрабатывается проект создания «Медовой деревни», приуроченный к проведению Всемирного конгресса пчеловодов «Апимондия» в 2021 году. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал на торжественном собрании, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

— Нашим достижением стала победа заявки Башкортостана на Международном конгрессе пчеловодов «Апимондия» в Стамбуле. Республика получила большинство голосов и приняла эстафету по проведению в 2021 году очередного всемирного конгресса и выставки «АпиЭкспо». Это, безусловно, яркий успех Башкортостана на высоком международном уровне, признание наших конгрессных возможностей, а также потенциала пчеловодческой отрасли. Вместе с тем, для нас это новая высокая планка, серьёзные задачи, в первую очередь, по дальнейшему развитию пчеловодства, повышению качества медовой продукции, — отметил Рустэм Хамитов. — Сегодня с прицелом на конгресс «Апимондия» создаётся концепция проекта «Медовая деревня». Это будет своего рода демонстрационная площадка с развёрнутой информацией об истории пчеловодства республики, его традициях и сегодняшнем опыте.

Руководитель региона отметил, что в республике созданы все условия для развития пчеловодства. По его словам, в настоящее время основной задачей является продвижение продукции на международный рынок.

— Сегодня в фойе на выставке мы видим продукцию наших пчеловодов — оригинальную, интересную. При этом глаза у наших пчеловодов горят, они хотят работать. Только эту деятельность надо правильно организовать, в том числе с точки зрения сертификации продукции. Мы купили лабораторию — стоит недёшево, несколько десятков миллионов рублей. Будем сегодня анализировать качество мёда с тем, чтобы иметь возможность отправлять на экспорт продукцию высокого качества, отвечающую всем стандартам, не имеющую никаких изъянов, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Сегодня нужно выходить на новый уровень международного сотрудничества в научной и практической сфере, шире представлять наши продукты на рынках других стран. Причём не только традиционный башкирский мед, но и прополис, сотовый мёд, пергу, цветочную пыльцу, маточное молочко. А сейчас этой продукции и для внутреннего рынка мы вырабатываем мало. Так что нашим пчеловодам, конечно же, есть над чем работать.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
Тело российского моряка обнаружено на грузовом судне в Японии
Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду
СМИ узнали о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в РФ
Семь человек пострадали при пожаре в жилом доме в Анадыре
Жильцов разрушенного в Ижевске дома пустили в квартиры
Спорт
Новая история «Лужников» началась с Месси и рекорда посещаемости Товарищеский матч между сборными России и Аргентины стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, длившейся с осени 2013 года и приуроченной к ЧМ по футболу
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь