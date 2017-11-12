Доллар и евро: чего еще ждать на валютном рынке Молдовы
КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. На протяжении года молдавский лей наступает на пятки доллару и евро. Курс валют беспокоит как простых граждан, которые зависят от денежных переводов
КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. На протяжении года молдавский лей наступает на пятки доллару и евро. Курс валют беспокоит как простых граждан, которые зависят от денежных переводов
Эксперты в один голос утверждают, что укрепление лея сейчас невыгодно экономике Молдовы. Прибавляющая в весе нацвалюта больно бьет по карману тех, кто живет за счет заграничных переводов. Кроме того, такая активность лея негативно сказывается и на поступлениях в бюджет.
Что говорят в Нацбанке?
Комментируя поведение нацвалюты, глава Национального банка Молдова (НБМ) Сергей Чокля отметил: «Лев свободно гуляет по клетке».
По его словам, НБМ не направляет лей в
Доллар за последние 10 месяцев очень сильно ослаб по отношению к евро — более чем на 10%. Поэтому ситуация на валютном рынке Молдовы не единственная в регионе. Похожее положение наблюдается в Польше, Венгрии, Румынии, где их национальная валюта, связанная с евро, укрепилась по отношению к «американцу».
Что ждет лей после выходных?
Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на понедельник, 13 ноября, составит 17,6 лея, уступив «американцу» пять банов. Евро нацвалюта сдала позиции на шесть банов, установившись на отметке в 20,49 лея.
В выходные курс валют выглядит следующим образом: доллар — 17,55 лея, евро — 20,43 лея, российский рубль — 0,29 лея, украинская гривна — 0,66 лея, а румынский лей — 4,4 лея.
Согласно ежемесячному отчету министерства экономики и инфраструктуры Молдовы, с начала года лей укрепился по отношению к доллару и евро. При этом к «американцу» нацвалюта подорожала больше, чем к «европейцу». Так, в номинальном выражении с начала года лей отвоевал на 11,9% свои позиции у доллара и на 0,7% — у евро.
Если рассматривать динамику курса валют, то можно заметить, что за каждым отступлением лея следует слабое, но
Прогнозы экспертов
Экономисты не берутся давать четкий прогноз дальнейшей ситуации на валютном рынке страны. Одни говорят, что доллар и евро расти не будут и курс замрет, другие полагают, что нацвалюта продолжит укрепляться.
Впрочем, и те, и другие советуют не хранить сбережения исключительно в одной валютной корзине.
«На динамику нацвалюты не стоит смотреть исключительно в позитивных тонах. Укрепление молдавского лея происходит
По его словам,
Один из участников валютного рынка в комментарии Sputnik рассказал, какая из иностранных валют надежнее.
«Выбирая между парой евро и доллар я придерживаюсь