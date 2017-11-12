В ВДВ протестировали новейшую разведывательную машину

Она позволит дистанционно обнаруживать наличие отравляющих веществ в воздухе, вести радиационную химическую и биологическую разведку с последующим нанесением обстановки на электронную карту местности.

Новый образец РХМ-5М также оснащен современным автоматическим метеокомплектом, способным определить скорость ветра, его направление, температуру воздуха и почвы, атмосферное давление и степень вертикальной устойчивости воздуха в реальном времени с последующим выводом данных на автоматизированное рабочее место командира машины.