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14:21 (мск), источник: Sputnik

В ВДВ протестировали новейшую разведывательную машину

Новейшую разведывательную машину PXM-5М приняли на вооружение в ВДВ.

Источник: Sputnik

Она позволит дистанционно обнаруживать наличие отравляющих веществ в воздухе, вести радиационную химическую и биологическую разведку с последующим нанесением обстановки на электронную карту местности.

Новый образец РХМ-5М также оснащен современным автоматическим метеокомплектом, способным определить скорость ветра, его направление, температуру воздуха и почвы, атмосферное давление и степень вертикальной устойчивости воздуха в реальном времени с последующим выводом данных на автоматизированное рабочее место командира машины.

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