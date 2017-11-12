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14:03 (мск), источник: Tengrinews

Причину отключения света в Байтереке, «Керуене» и Минобороны назвали в акимате

Названы причины временного отключения электричества на Левобережье Астаны.

Источник: Tengrinews

Причиной временного отключения электричества в субботу в ряде социальных и жилых объектов на левом берегу Астаны послужило короткое замыкание, сообщили медиацентру столичного акимата в городском управлении энергетики.

«11 ноября в 12.13 в результате короткого замыкания в кабельных линиях от подстанции “Левобережная” района “Есиль” возникло ограничение электроснабжения в ряде объектов на левом берегу города. В 12.27 отключились аварийно-кабельные линии в сторону ТРЦ “Керуен” и в сторону БЦ “Изумрудный квартал”. После поступления информации о возгорании в кабельном канале оперативный персонал произвел отключение в сторону Министерства обороны, Национальной библиотеки и БЦ “Изумрудный квартал” (второе питание), а также монумента “Байтерек”», — отметили в управлении.

При этом сообщается, что персонал Министерства обороны республики вызвал для тушения пожарную команду. В 13.20 силами пожарного расчета произведено тушение возгорания в кабельном канале.

«В ликвидации аварии был задействован персонал АО “Астана-РЭК” в составе шести единиц техники, четырех ремонтных и оперативных бригад, всего 23 человека. В 18.25 снято ограничение подачи напряжения в Национальную библиотеку, монумент “Байтерек”, БЦ “Изумрудный квартал”. В 21.58 подано напряжение в Министерство обороны», — говорится в сообщении.

Авария была полностью ликвидирована в 0.16 в воскресенье.

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