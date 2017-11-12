В Башкирии подорожал проезд на общественном транспорте
По данным статистиков Башкирии:
По данным статистиков Башкирии:
Оплата проезда на троллейбусе и муниципальном автобусе повысилась в октябре на 5 и 3%, соответственно. Как отмечают статистики, это обусловлено ростом цен в Стерлитамаке.
В городском коммерческом автобусе стоимость проезда выросла на 1,6%.
Отдельные виды одежды и обуви
В группе медикаментов индекс цен варьировал от 93,7% (сульфацетамид) до 102,7% (панкреатин). При этом в регионе подешевели отдельные виды электротоваров — на 1,3 — 1,6%,
Некоторые виды бытовых услуг стали дороже в Башкирии на 0,8−1,5%. Вместе с тем, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств подешевели на 1,1%, услуги организатора проведения торжеств — на 2,6%.
В сфере зарубежного туризма в октябре отмечалось снижение цен на 1,0 — 1,9%. Одновременно стоимость отдыха в Таиланде выросла на 6,2%. Плата за аренду квартир у частных лиц снизилась в регионе на 3,3 — 4,9%.
Из других наблюдаемых Башстатом видов услуг, стоимость дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения выросла на 3,5%. Занятий в плавательных бассейнах — на 5,8%, билетов в театр — на 4,3%.