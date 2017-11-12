Флоря: в Молдове могут сократить пассажироперевозки

Источник: Sputnik.md

Согласно поправкам в Кодекс автомобильного транспорта, перевозка пассажиров за оплату запрещается в грузовых автомобилях, переоборудованных в общественный транспорт. Эта норма вступит в силу с 2020 года. Согласно статистике, 70% всех единиц пассажирского транспорта переоборудованы.

По словам собеседника, снятие с эксплуатации переоборудованных микроавтобусов необходимо. Как отметил эксперт, транспорт, который заменит маршрутки, должен соответствовать всем нормам перевозок, а также должны быть четко установлены места остановок.