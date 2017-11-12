В Ташкенте объявили конкурс на место билетного кассира

Как сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари», требования для соискательниц стандартные: высшее либо средне-профессиональное образование, владение русским и узбекским языками, компьютерная грамотность.

Документы принимаются с 15 ноября по 15 декабря текущего года.

Среди ряда требований НАК к кандидаткам были и такие: внешность без изъянов, пропорциональные черты лица и фигуры, приятный тембр голоса, плавная речь, отсутствие татуировок и шрамов на открытых частях тела, аккуратная прическа или стрижка.