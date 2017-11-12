В Ташкенте объявили конкурс на место билетного кассира
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Компания «O’ztemiryo"lyo’lovchi» объявляет конкурсный набор девушек в возрасте 22−30 лет на должность продавца билетов в железнодорожной кассе вокзала
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Компания «O’ztemiryo"lyo’lovchi» объявляет конкурсный набор девушек в возрасте 22−30 лет на должность продавца билетов в железнодорожной кассе вокзала
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Документы принимаются с 15 ноября по 15 декабря текущего года.
Напомним, ранее авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила конкурсный отбор девушек на должность бортпроводниц.
Среди ряда требований НАК к кандидаткам были и такие: внешность без изъянов, пропорциональные черты лица и фигуры, приятный тембр голоса, плавная речь, отсутствие татуировок и шрамов на открытых частях тела, аккуратная прическа или стрижка.