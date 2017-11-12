Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Найден неожиданный секрет счастливого брака
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Пойдем на дно, но «Газпрому» не сдадимся: соцсети высмеяли Литву
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в "кучу украинских болтов и гаек"
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
«Правый сектор» заявил, что всех националистов скоро убьют – СМИ
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
8Скончался Михаил Задорнов
15:57 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте объявили конкурс на место билетного кассира

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Компания «O’ztemiryo"lyo’lovchi» объявляет конкурсный набор девушек в возрасте 22−30 лет на должность продавца билетов в железнодорожной кассе вокзала Ташкент-Южный.

Источник: Sputnik

Как сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари», требования для соискательниц стандартные: высшее либо средне-профессиональное образование, владение русским и узбекским языками, компьютерная грамотность.

Документы принимаются с 15 ноября по 15 декабря текущего года.

Напомним, ранее авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила конкурсный отбор девушек на должность бортпроводниц.

Среди ряда требований НАК к кандидаткам были и такие: внешность без изъянов, пропорциональные черты лица и фигуры, приятный тембр голоса, плавная речь, отсутствие татуировок и шрамов на открытых частях тела, аккуратная прическа или стрижка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мирзиёев: наша цель – превратить ЦА в стабильный и процветающий регион
Made in Uzbekistan: на выставке подписано соглашений на 10,5 млн долларов
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
СМИ: телеведущий Борис Ноткин оставил предсмертную записку
Россия и ОАЭ обсудили создание пассажирского самолета
Песков рассказал про отношения Манафорта и Дерипаски
СМИ узнали о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в РФ
В Приморском крае появится филиал лагеря «Артек»
Жильцы разрушенного в Ижевске дома вернулись в квартиры
Спорт
Новая история «Лужников» началась с Месси и рекорда посещаемости Товарищеский матч между сборными России и Аргентины стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, длившейся с осени 2013 года и приуроченной к ЧМ по футболу
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь