В мэрии Уфы озвучили цены на сельхозярмарках

Как сообщал ранее «Башинформ», 11 ноября ярмарочная торговля овощами, медом и другой продукцией, не требующей соблюдения температурного режима, велась в двух районах Уфы — Ленинском и Октябрьском.

Так, свою продукцию жителям Ленинского района башкирской столицы предложили сельхозпроизводители и фермеры из Архангельского, Бирского, Бураевского, Дюртюлинского, Кармаскалинского, Нуримановского, Миякинского, Уфимского и Чекмагушевского районов республики.