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18:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В мэрии Уфы озвучили цены на сельхозярмарках

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столичной мэрии озвучили цены на состоявшихся накануне сельскохозяйственных ярмарках.

Как сообщал ранее «Башинформ», 11 ноября ярмарочная торговля овощами, медом и другой продукцией, не требующей соблюдения температурного режима, велась в двух районах Уфы — Ленинском и Октябрьском.

Так, свою продукцию жителям Ленинского района башкирской столицы предложили сельхозпроизводители и фермеры из Архангельского, Бирского, Бураевского, Дюртюлинского, Кармаскалинского, Нуримановского, Миякинского, Уфимского и Чекмагушевского районов республики.

Килограмм картофеля можно было приобрести за 17 — 18 рублей, моркови — за 15 — 20 рублей, лука — 17 — 20 рублей, капусты — 15 рублей. Стоимость меда варьировалась от 350 до 400 рублей за килограмм, констатировали в мэрии.

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