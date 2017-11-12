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16:07 (мск), источник: Интерфакс

Россия и ОАЭ обсудили создание пассажирского самолета

Как отметил глава «Ростеха», речь идет «удлиненной» версии МС-21.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают создание пассажирского самолета на базе МС-21, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

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«С наследным принцем мы, в том числе, и эту тему обсуждали, они готовы создать уже рабочую группу», — сказал он журналистам в воскресение на выставке Dubai Airshow.

По его словам, речь идет о «удлиненной» версии МС-21. «Будет создана рабочая группа, и она начнет вести переговоры», — сообщил глава «Ростеха».

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что речь идет о проекте МС-400 вместимостью около 250 человек.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow традиционно проходит один раз в два года, нынешний форум 15-й по счету. Мероприятие пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября.

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