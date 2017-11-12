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18:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области закончили ремонтировать Южный обход

На участке сменили асфальт, отремонтировали обочины и пересечения трассы с другими дорогами.

Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства ввело в эксплуатацию последний объект из списка подлежащих ремонту в текущем году. Дорожники закончили капитальный ремонт участка длиной 13,5 километров на Южном обходе Омска.

Как сообщили в областном правительстве, на участке трассы Р-254 «Иртыш» с 800 километра по 813 километр и 450 метров на Южном обходе во время ремонта усилили конструкцию земляного полотна, закатали асфальт методом холодной регенерации, при этом применяя щебеночно-мастичный асфальт. Работы были выполнены на общей площади 122 кв. м.

Кроме того, дорожники привели в порядок на участке водопропускные трубы, укрепили обочины и откосы. Также были отремонтированы пересечения и примыкания к федеральной трассе.

Для безопасности дорожники нанесли дорожную разметку износостойким пластиком и установили новые дорожные знаки, заменили барьерное ограждение. Помимо прочего, специалисты установили электроосвещение на протяжении 350 метров. Для защиты жителей села Троицкого от шума на 813 километре были установлены шумозащитные щиты.

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