В Омской области закончили ремонтировать Южный обход

Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства ввело в эксплуатацию последний объект из списка подлежащих ремонту в текущем году. Дорожники закончили капитальный ремонт участка длиной 13,5 километров на Южном обходе Омска.

Как сообщили в областном правительстве, на участке трассы Р-254 «Иртыш» с 800 километра по 813 километр и 450 метров на Южном обходе во время ремонта усилили конструкцию земляного полотна, закатали асфальт методом холодной регенерации, при этом применяя щебеночно-мастичный асфальт. Работы были выполнены на общей площади 122 кв. м.

Кроме того, дорожники привели в порядок на участке водопропускные трубы, укрепили обочины и откосы. Также были отремонтированы пересечения и примыкания к федеральной трассе.