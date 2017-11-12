Конфискованную за долги «Каптиву» продают на онлайн-аукционе за 66 млн сумов

Также на торгах доступен магазин на площади Х. Олимжана, оцененный в 431 млн сумов, банкетный зал в Андижане (2,6 млрд сумов), автомобили Spark (56 млн сумов) и Malibu (70 млн сумов).

Бюро принудительного исполнения отвечает за полноту и своевременность платежей за энергоресурсы, выявление, пресечение и предупреждение фактов хищений, незаконных подключений к электрическим и газораспределительным сетям, а также обеспечение безусловного исполнения судебных актов.