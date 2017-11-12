В Даштабаде создается малая промзона
Малая промышленная зона создается на общей площади города Даштабад Зааминского района.
Малая промышленная зона создается на общей площади города Даштабад Зааминского района.
В течение месяца будет произведена опись расположенных в Даштабаде объектов госсобственности. По ее результатам объекты, подходящие для осуществления инвестиционных проектов, будут переданы хокимияту Зааминского района.
Субъекты предпринимательства смогут арендоваться недвижимость на территории МПЗ по нулевой ставке на срок до десяти лет.
Объекты перейдут к ним в собственность при соблюдении двух условий:
Представлен адресный перечень реализуемых инвестиционных проектов в 2018—2019 годах с указанием их наименования, инициаторов, суммы, количества рабочих мест, срока введения в действие. Всего 28 проектов по производству строительных материалов, мебели, трикотажа и др.
Yа территории МПЗ откроется
Для управления МПЗ создается дирекция в форме государственного унитарного предприятия (ГУП).
Постановление Кабинета министров от 8 ноября 2017 года «О создании малой промышленной зоны в городе Даштабад Зааминского района Джизакской области’принято на государственном языке и вступило в силу 9 ноября 2017 года.