В Даштабаде создается малая промзона

В течение месяца будет произведена опись расположенных в Даштабаде объектов госсобственности. По ее результатам объекты, подходящие для осуществления инвестиционных проектов, будут переданы хокимияту Зааминского района.

Субъекты предпринимательства смогут арендоваться недвижимость на территории МПЗ по нулевой ставке на срок до десяти лет.

Объекты перейдут к ним в собственность при соблюдении двух условий:

полное выполнение показателей бизнес-плана по реализации проектов;

по реализации проектов; создание и сохранение рабочих мест.

Представлен адресный перечень реализуемых инвестиционных проектов в 2018—2019 годах с указанием их наименования, инициаторов, суммы, количества рабочих мест, срока введения в действие. Всего 28 проектов по производству строительных материалов, мебели, трикотажа и др.

Yа территории МПЗ откроется мини-банк Национального банка внешнеэкономической деятельности.

Для управления МПЗ создается дирекция в форме государственного унитарного предприятия (ГУП).