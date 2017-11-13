На Высоком мосту в Калининграде обустроят уникальные тротуары терракотового цвета

Источник: Калининград.Ru

— Мы добились того, что на тротуарах, на основном мосту, литой асфальт будет красного (терракотового) цвета, пигмент полностью сработал, и сейчас с уверенностью можно сказать, что впервые в Калининграде появятся уникальные тротуары красного цвета, — сказал Крупин.

Сейчас подрядчик продолжает укладку асфальтобетона на подходах к Высокому мосту с южной части и готовит основание для этого с северной. Кроме того, рабочие впервые протестировали разводные механизмы, подняв пролётное строение на одну треть — 15 градусов. По словам Артура Крупина, после подачи электричества оно будет подниматься на 45 градусов за две с половиной минуты полностью в автоматическом режиме.