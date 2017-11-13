Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Жена Никиты Преснякова снялась в яркой фотосессии
Кейт Миддлтон посетила Royal Festival of Remembrance в Лондоне
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
13Густой смог окутал Дели
09:25 (мск), источник: Калининград.Ru

На Высоком мосту в Калининграде обустроят уникальные тротуары терракотового цвета

На Высоком мосту в Калининграде планируют сделать тротуары терракотового цвета. Об этом пишет замглавы города Артур Крупин на своей странице в Facebook.

Источник: Калининград.Ru

— Мы добились того, что на тротуарах, на основном мосту, литой асфальт будет красного (терракотового) цвета, пигмент полностью сработал, и сейчас с уверенностью можно сказать, что впервые в Калининграде появятся уникальные тротуары красного цвета, — сказал Крупин.

Сейчас подрядчик продолжает укладку асфальтобетона на подходах к Высокому мосту с южной части и готовит основание для этого с северной. Кроме того, рабочие впервые протестировали разводные механизмы, подняв пролётное строение на одну треть — 15 градусов. По словам Артура Крупина, после подачи электричества оно будет подниматься на 45 градусов за две с половиной минуты полностью в автоматическом режиме.

Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте появится новое сооружение. Изначально мост планировали открыть в мае 2017 года, позднее срок переносили на октябрь. Сейчас подрядчики стремятся завершить объект 15 ноября, однако по путепроводу смогут двигаться только автомобили.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Авиакомпания «Азимут» заинтересовалась размещением своих самолётов на базе
«Балтика» разгромила «Спартак-2» на стадионе в Калининграде
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь