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00:21 (мск), источник: m24.ru

Жителям Подмосковья добавят электричек в 2018 году

В сентябре следующего года на трех направлениях Московской железной дороги — Ярославском, Горьковском, Курском — построят дополнительный главный путь. Новые рельсы позволят увеличить количество поездов на самых напряженных направлениях на 100 пар в сутки, или на 200 поездов в одну и в другую сторону.

От Москвы до Пушкино и от Мытищ до Болшево На одном из самых напряженных направлений Московской железной дороги, Ярославском, дополнительный главный путь сейчас строится от Мытищ до Пушкино и от Москвы до Мытищ. Рельсы четвертого главного пути практически уложены между двумя подмосковными городами — Мытищи и Пушкино. От Москвы до Мытищ насыпь под пятый путь почти готова. Кстати, четвертый путь здесь уложили 55 лет назад, в 1962 году. За эти годы население Москвы и ближнего Подмосковья значительно увеличилось. Сейчас ежедневно пригородными поездами, курсирующими между Ярославским вокзалом и Мытищами, пользуется 450 тысяч человек.

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Станцией Москва-Ярославская-Пассажирская пользуется почти 100 тысяч человек в сутки. На втором месте по загруженности — станция Мытищи: через турникеты проходит около 39 тысяч пассажиров. Третье место по загруженности — у станции Пушкино. Ее пассажиропоток — 23 тысячи человек каждый день. Немного меньше пассажиропоток на станции Болшево (Королев) — 21,5 тысячи. На соседней станции от Болшево — Подлипках-Дачных (Королев) — входит и выходит ежедневно около 18 тысяч человек.

В утренние и вечерние часы пик электропоезда в Москву и из Москвы идут переполненными. При этом каждый год пассажиров становится больше, так как ближнее Подмосковье интенсивно застраивается. На главные железнодорожные пути на участке от Москвы до Мытищ нагрузка запредельная: поезда курсируют каждые три-четыре минуты.

Новый главный путь разгрузит электропоезда. Всего до Пушкино и до Болшево добавится 34 пары электропоездов, или 68 поездов в одну и другую сторону. В результате количество поездов на Ярославском направлении увеличится с 217 до 251 пары. Между Ярославским вокзалом, Пушкино и Болшево будет курсировать более 500 пригородных поездов. При этом один из главных путей планируется выделить под скоростное пригородное движение. Дорога на работу и домой станет быстрее и комфортнее.

От Курского вокзала до Железнодорожного

Горьковское направление по загруженности занимает второе место в Московском транспортном узле. Общий пассажиропоток на станциях этого направления — 186 тысяч человек в сутки. Две самые загруженные станции — Курский вокзал и Железнодорожная. Ежедневно в горьковские тупики Курского вокзала прибывает и оттуда отправляется более 50 тысяч человек. Станцией Железнодорожная пользуется 35 тысяч пассажиров в сутки.

Дополнительный главный путь от Москвы-Пассажирской-Курской до Железнодорожного разгрузит переполненные электропоезда. Протяженность четвертого главного пути составит 27,5 километра. Построить его должны в сентябре следующего года. После этого количество электропоездов увеличится на 27 пар, со 133 до 160. В этом же году построят путепроводную развязку от Реутова на Балашиху. А вот прокладывать второй главный путь в Балашиху начнут позже — скорее всего, после 2018 года, так как окончание строительства запланировано на 2020 год. Новый путь позволит добавить семь поездов из Балашихи в сторону Москвы и семь поездов из Москвы в Балашиху.

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На этом направлении также обновят инженерные коммуникации, построят новые платформы на остановочных пунктах Чухлинка, Реутово, Никольская, Салтыковская. Реконструируют и построят кассовые павильоны, пешеходные переходы, мосты и путепроводы. На всем участке установят шумозащитные экраны.

Горьковское направление в 2018 году более плотно свяжут с Московским центральным кольцом (МЦК): станцию Карачарово перенесут на полкилометра к станции МЦК «Нижегородская». Пересадка с пригородных поездов на «Ласточки» будет занимать всего несколько минут, при этом пассажирам не потребуется выходить на улицу.

Новую станцию для некоторых пригородных поездов сделают начальной и конечной, а платформы построят удлиненными под составы, чтобы смогли останавливаться 14-вагонные электрички. Помимо электропоездов здесь будут останавливаться поезда дальнего следования перед Курским вокзалом. Возможно, Карачарово станет первым мини-вокзалом Москвы.

От Курского вокзала до Подольска

Чаще станут ходить электропоезда до подмосковного Подольска. Завершение строительства дополнительного главного пути от Курского вокзала до Люблино и от Люблино до Подольска запланировано на осень 2018 года.

Курским направлением пользуется 134 тысячи человек в сутки. Основной пассажиропоток приходится на Курский вокзал. Через его турникеты ежесуточно проходит около 28 тысяч пассажиров. Платформой Царицыно пользуется 21 тысяча человек, а станцией Подольск ─ 18 тысяч. Здесь предусмотрено строительство двух главных путей от Курского вокзала до станции Люблино, а также реконструкция участка Люблино — Подольск. После окончания всех работ из столицы до Подольска и обратно добавят не менее 19 пар поездов. Общее количество пар вырастет до 110 в сутки.

Интеграция с МЦК на этом направлении также станет более тесной. Вблизи станции МЦК «Новохохловская» возведут одноименную железнодорожную платформу. Построить ее планируют в течение года.

А на станции Царицыно в ближайшем будущем смогут пересаживаться на метро и пригородные электропоезда пассажиры поездов дальнего следования. Нагрузка на Курский вокзал после создания мини-вокзалов на станции Царицыно и Карачарово существенно снизится.

От Киевского вокзала до Апрелевки

После 2018 года обновится Киевское направление. Здесь построят еще один главный путь, три новых станции: Минская — для пересадки на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии метро, Аминьевская — для пересадки на строящуюся станцию «Аминьевское шоссе» Третьего пересадочного контура метро и Санино — между платформами Кокошкино и Крекшино.

Поезда смогут ходить с интервалом до трех минут. Проект планировки участка от Киевского вокзала до Апрелевки подготовят в следующем году, причем за счет бюджета Москвы. Задача московского правительства — сделать районы Новой Москвы доступнее.

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