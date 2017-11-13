Цены на шампанское вырастут на 15% к Новому году

Источник: РИА "Новости"

Импортеры игристых вин подтверждают прогноз торговцев. Из-за неурожая в Европе, в том числе Шампани — провинции Франции — цены на игристый напиток вырастут. Российские изготовители между тем ожидают повышения минимальных розничных цен на напитки. Это также скажется на кошельках потребителей.

О том, что игристые вина и шампанское подорожают к концу года, «Известиям» сообщил глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков. По его словам, из-за традиционного повышенного спроса, связанного с празднованием Нового года, спиртные напитки вырастут в цене до 10% в зависимости от марки. Он подчеркнул, что вряд ли стоит ждать серьезного подорожания игристых напитков нижнего ценового сегмента, так как выбор в этой категории достаточно большой.

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При этом цены на французское шампанское в сегменте «средний» и «средний плюс» вырастут несколько больше — до 15%. Вадим Зуйков уточнил, что наценка торговых сетей на эти виды продукции выше, а напитки дороже, поэтому стоит ждать большего роста цен. Впрочем, по его мнению, спрос на алкоголь не упадет.

— Уходящий 2017 год можно охарактеризовать как год, в который покупатели уже привыкли к новым реалиям. Люди постепенно возвращаются к своим вкусовым привычкам, поэтому можно ждать повышения интереса к дорогим брендам — коньяка, виски и так далее, — сказал он, уточнив, что цены на данную продукцию также вырастут максимум на 15%.

Глава Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов предполагает, что подорожание игристых вин и шампанского в праздники будет в диапазоне 5−15% в массовом и среднем ценовых сегментах. При этом роста цен в премиум сегменте он не ожидает. Многое зависит от позиционирования бренда, ценообразование здесь слабо обусловлено другими причинами. Плюс к этому винные бутики уже сформировали «новогодние» запасы продукции по имеющимся ценам.

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По словам Андрея Карпова, подорожанию игристых и шампанских вин будет способствовать повышающийся спрос в преддверии новогодних праздников. Эксперт напомнил, что с 2014 года потребители жили в условиях жесткой экономии.

Импортеры вин подтвердили «Известиям» ожидания по росту цен, правда, назвали другие причины для этого. Гендиректор Simple Максим Каширин рассказал, что в этом году в Европе, в том числе в Шампани, получен низкий урожай винограда. Было собрано на 20−25% меньше винограда, чем в предыдущие годы. Поэтому многие производители шампанского, а также французских игристых вин, скорее всего, будут вынуждены повысить цены, это коснется продукции всех ценовых сегментов, указал он. По словам Максима Каширина, пока сложно прогнозировать процент повышения стоимости напитков, но в любом случае драматического роста цен импортеры не ожидают.

Российские производители пока не видят предпосылок для роста оптовых цен на свою продукцию, сообщили в Ассоциации производителей игристых вин. Производители надеются, что к концу года будут пересмотрены минимальные цены на шампанское. Сейчас розничный минимум составляет 164 рублей за 0,75 л.

В Минфине на запрос «Известий» ответили, что этот вопрос пока прорабатывается, принятых решений нет.