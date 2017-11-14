Тарифный плен

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Для большинства граждан страны аббревиатура ЖКХ звучит набатом. В этой сфере почему-то всегда складывается не так, как должно быть, а погружение в коммунальные проблемы неизменно портит настроение и нервы. Порой случается и вовсе вопиющее: оплата услуг в сфере ЖКХ превращается в отчаянную борьбу граждан за свои права. Часто — безрезультатную: управляющие компании удерживают жителей в «заложниках», заставляют многократно переплачивать, а деньги исчезают… Профильное министерство пытается исправить положение. Сейчас, например, подготовлен законопроект, который должен радикально изменить сложившуюся за последние годы систему. «Огонек» разбирался и с претензиями граждан, и с инициативой ведомства.

Учительница истории Валентина Захарова уже три года судится с управляющей компанией «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства» в городе Мытищи и его посредником «Расчетный центр», который начисляет и получает платежи.

В этом году к ней подключились 5 тысяч собственников из 16 домов города, которые хотят избавиться от этой компании и подписать договор с другой. Но это простое право, гарантированное Жилищным кодексом Российской Федерации, оказалось невозможно осуществить.

Суммы счетов, которые присылает компания, приводят жителей в отчаянье. «У меня квартира 95 метров, — рассказывает Валентина, — плата за коммунальные услуги росла постепенно в течение последних шести лет. Сначала мне приходили счета на 10 тысяч рублей, потом на 13 тысяч, потом на 15 тысяч. При этом моя дочь живет в квартире почти такого же размера в другом районе Мытищ в доме с другой управляющей компанией. Она платит за квартиру 4 тысячи. Я пошла разбираться в “УЗ ЖКХ”. Там мне так и не объяснили, откуда такая сумма, но сказали, что у меня есть еще долг — 20 тысяч. И в итоге они подали на меня в суд».

Одна из «золотых» статей в мытищинских платежках — содержание и ремонт. По закону тариф за обслуживание должны устанавливать сами жители: совместно с УК определить цену содержания общего имущества дома и составить на год смету — что конкретно чинить и убирать в доме будет управляющая компания. Ничего этого не произошло. Почему-то совет депутатов города установил тариф в 42 рубля с квадратного метра (в Москве этот тариф, для примера, — 21 рубль). По Жилищному кодексу городские власти могут оценивать только муниципальные метры.

То есть владельцы квартир размером в 100 квадратных метров ежемесячно платят за содержание и ремонт 4200 рублей.

Таким образом, компания-посредник «Расчетный центр» со всех собственников (а их 95 тысяч) в среднем в месяц только за содержание и ремонт получает около 200 млн рублей. «Мы не понимаем, почему у нас до сих пор не мраморные подъезды с венецианской штукатуркой?» — возмущаются жители.

Кроме того, собственники оплачивают производство самих единых платежных листков. Правда, по очень странному тарифу — 2,7 рубля с квадратного метра. Получается, средняя квартира размером 50 метров в месяц платит за небольшой листок бумаги 135 рублей — почти 13 млн рублей ежемесячно компания получает только за бумажки.

Источник: Агентство «Москва»

Отдельная боль — плата за отопление. «Моя дочь за февраль этого года заплатила за отопление квартиры размером 72 квадратных метра 330 рублей, — рассказывает Валентина, — мне пришел счет на 6600 рублей. Если учесть соотношение площади квартир, отопление по моей квартире стоило бы 430 рублей. Выходит, я плачу за тепло в 15 раз больше». Тут, оказывается, все дело в том, как нагреть (и в прямом, и в переносном смысле). По распоряжению министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области установлены нормативы потребления коммунальных услуг: по отоплению максимальный норматив на квадратный метр — это 0,0098 Гкал. Столько необходимо, чтобы в квартире была комфортная температура при минус 28 градусов за окном. То есть квартира размером, например, 100 метров может максимум потребить 0,98 Гкал. Но по платежкам они нагреваются на 3 и 3,5 Гкал зимой, в мае накал (по бумагам, разумеется) опускается до 1 Гкал.

Но при таком нагреве в квартирах должно быть около… 88 градусов!

«Махинации с тарифами — классическая история. Сколько вы на самом деле потребили тепла, для многих жителей России — тайна, покрытая мраком, — комментирует Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ “ЖКХ контроль”.— Еще в 2012 году у нас должны были быть приборы учета во всех домах, с которых снимаются показания. Но они стоят далеко не везде. А там, где стоят, до приборов часто собственников вообще не допускают».

При этом существующие нормативы коррелируются с температурными графиками, так что попробуй проверь, как они топили: в зависимости от графика или как будто на улице каждый день минус 30. Поэтому если человек каждый день не вел температурный график, разобраться, правильно ли тебе начисляют, абсолютно невозможно. Это совершенно непрозрачно. Светлана Разворотнева Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль»

«Они же власть»

Но вернемся в Мытищи. Странные суммы в платежках — только часть сюжета. Сама деятельность управляющей компании, полагают возмущенные потребители, незаконна. Учредителем МУП «УЗ ЖКХ» является администрация города Мытищи. При этом управляющую компанию назначала домам администрация города в 2004 году. Через год появился Жилищный кодекс, по которому собственники квартир должны самостоятельно выбирать компанию. Договор с ней должен заключаться максимум на год и раз в пять лет ее необходимо переизбирать. Обычно протокол о выборе управляющей компании — это большая папка бумаг с бюллетенями о голосовании, реестрами голосов. Собственники квартир должны провести собрание, выбрать секретаря, старшего по дому, счетную комиссию, провести голосование…

МУП «УЗ ЖКХ», не тревожа жителей, просто… подделала (это возмущенные жители готовы доказать) выборные протоколы и продолжала диктовать свои правила домам.

Показывают такой протокол: одинокая бумажка, в которой секретарем значится не собственник квартиры, а Качина Ю. А. Она на самом деле главный специалист отдела эксплуатации жилищного фонда управления ЖКХ администрации Мытищ. Член счетной комиссии: Дергачев В. И.— на тот момент сотрудник администрации Мытищ, а сейчас заместитель директора по организации эксплуатации жилищного фонда и благоустройства самой «УЗ ЖКХ»… Подписи нескольких настоящих собственников подделаны.

Валентина Захарова, а также другие жители подавали заявления в суд о незаконной деятельности компании. Всего было семь судов в Мытищах, обращения в УВД по экономическим преступлениям Московской области и Мытищ, в Мытищинскую прокуратуру, областную прокуратуру, Генеральную прокуратуру, госжилинспекцию Московской области, Следственный комитет, а еще писали письма президенту и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, губернатору Московской области — увы.

Все суды заканчивались одинаково: копия поддельного протокола приобщалась к делу и признавалась законным решением собственников.

«Как вы можете приобщать к делу не оригинал?» — возмущались жители, когда это сделала Наталия Тюшляева, судья Мытищинского городского суда. «Хочу и приобщаю», — был ответ. Полиция и прокуратура отказывали в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления. А все инстанции, которые находятся за границами Мытищ, спускали дела обратно в город — с заранее известным результатом.

Наконец жители 16 домов совместно проголосовали за смену УК. Пять тысяч подписей, бюллетени, протоколы несколько папок бумаг подали в госжилинспекцию. Ответ пришел всем одинаковый: «В связи с несоответствием заявления и документов требованиям, установленным подпунктами “а”, “в” и “д” пункта 3 Порядка внесения изменений, отказать».

На человеческий язык это переводится как «неправильно оформленные документы».

— Это поразительно, — говорит жительница Наталья Васильева, — управляющая компания работает на основании поддельного протокола. Не переизбирались уже 10 лет. Начисляют нам какие-то дикие деньги. Тем не менее госжилинспекция Московской области выдает им лицензию, а нам отказывает в праве осуществить наше решению по смене этой воровской конторы.

Это какое-то рабство! Мы им дань платим! Мы же выбираем того, кому мы будем платить деньги, это наше право. Но нам не дают это сделать! Как же так? Наталья Васильева

Ответ дал жителям сотрудник отдела УВД по экономической безопасности и противодействию коррупции города Мытищ: «Ну что вы все ходите. Они же администрация города. Что мы им можем сделать…».

Между тем история, когда собственники не могут добиться смены управляющей компании, — не мытищинский феномен, а типовой сюжет.

«Происходит это чаще всего следующим образом, — комментирует Светлана Разворотнева, — после того как проходит общее собрание собственников, управляющая компания может подать в суд на неправильность его решения. На то, что оно сфальсифицировано. И пока суд окончательно не состоялся со всеми апелляциями, кассациями, этот дом не передают другой компании. Могут годы пройти». Общественная палата обсуждала с Минстроем эту проблему и предлагала внести изменения в законодательство, по которым передача бы происходила после решения собственников, а УК уже после этого могла бы судиться и пытаться вернуть себе дом. Пока, однако, ничего не изменилось.

Где деньги?

Несмотря на неслыханные поборы, что очень занимательно, у Мытищинской «УЗ ЖКХ»… нет денег. Об этом говорят многомиллионные долги компании. Перед теплосетью — это почти 524 млн рублей, перед водоканалом — более 143 млн рублей. В одном из домов постоянно протекает подвал, уже есть разрушения в фундаменте. Но УК не делает гидроизоляцию, объясняя это все тем же — нет денег.

Где же они? Имеет смысл представить схему, которая действует во многих регионах. Выглядит она так.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

При управляющей компании администрацией Мытищ создан посредник — МУП «Расчетный центр», который, по идее, должен заниматься расчетом размера коммунальных платежей, изготовлением и доставкой платежных документов жителям, быть отдельной бухгалтерией и кассой. По Жилищному кодексу собственники могут переводить деньги только на счет управляющей компании или, в крайнем случае, по собственному решению и после заключения отдельного договора, на счет расчетного центра. То есть либо у расчетного центра и УК — единый счет, либо каждый собственник заключает с расчетным центром свой договор. У жителей Мытищ нет никакого договора с МУП «Расчетный центр». И у него свой счет, который за 10 лет менялся 12 раз.

Если у вас нет договора, а у расчетного центра, которому вы перечисляете деньги, свой счет, то вы просто отдаете деньги неизвестной коммерческой организации, которая может исчезнуть с вашими деньгами. И правды вы не найдете никогда: расчетный центр будет во всем винить управляющую компанию, а управляющая компания — расчетный центр. Никита Смирнов Юрист, депутат городского совета Сергиева Посада

— Такая практика есть во многих регионах. Люди судятся с расчетными центрами, которые уводят деньги на свои счета, — подтверждает Светлана Разворотнева.— И где потом исчезают деньги, неизвестно.

О том, что это популярная схема, говорит количество обращений в суд жителей разных регионов к расчетным центрам, которые имеют свои отдельные счета. Верховный суд РФ, например, признал «незаконным и обязал прекратить сбор денежных средств с населения на расчетный счет Смоленского муниципального унитарного предприятия “Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства”». Московский областной суд принял такое же решение в отношении информационного расчетного центра Подольска, а Октябрьский районный суд города Омска — по ЗАО «Информационный центр г. Омск».

Такие же судебные дела есть в Воронеже, Тюмени, Саратове, Серпухове, Башкортостане…

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Однако подобная практика… развивается. В течение трех лет «Расчетный центр Урала», например, захватил всю Свердловскую область и стал главным посредником при расчетах населения с ресурсными компаниями. Причем не жители сделали этот выбор, как положено по законодательству, к ним просто стали приходить новые платежки. ФАС признала это незаконным. Но компания продолжила работать. Народная молва утверждает: все потому, что связана с руководством области. А какое еще может быть объяснение?

— Расчетные центры — это удобно, если правильно ими пользоваться, — говорит Игорь Шпектор, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ.— Изначально они задумывались как муниципальные базы данных, где бы хранилась информация об объемах поставленных ресурсов, об истории платежей — кто как платит, у кого какие проблемы. Впоследствии через них стали производиться расчеты. Во многих местах РЦ хорошо работают, но часто допускаются серьезные ошибки и погрешности: предъявляются неправильные услуги, делаются неправильные начисления.

К нам очень много жалоб поступает по Московской области, например, на завышенные расходы. Избежать этого сложно, если не будет жестких мер наказания, но у расчетных центров в законодательном поле нет особой ответственности, их сложно привлечь. У управляющих компаний больше ответственности. Они наказуемы. Игорь Шпектор Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ

Как, оказывается, удобно: управляющая компания может уводить деньги через расчетный центр, который не несет ни за что ответственности.

Теперь, впрочем, появилась надежда: новый закон, который разработало министерство строительства и ЖКХ (о нем подробнее — в интервью главы министерства Михаила Меня на этой странице) может частично исправить ситуацию. Собственники будут напрямую рассчитываться с ресурсными компаниями. А расчетные центры будут взимать деньги только за деятельность управляющей компании. То есть за обслуживание и ремонт. А дальше — уж у кого какие аппетиты.

…Наша героиня Валентина Захарова тем временем подала в суд очередной иск к «УЗ ЖКХ» — на возврат суммы необоснованного обогащения за ее счет. В областной инстанции заявление не приняли. Теперь она обратилась в Мытищинский суд и ждет ответа. «Конечно, мне опять откажут, — говорит Валентина, — но мы все должны такие заявления в суд подать! А многие люди боятся, как бы чего не вышло, и платят. Я не понимаю…».

А кто понимает?

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

P. S.

«Огонек» обратился за разъяснениями к заместителю директора МУП «УЗ ЖКХ» Василию Дергачеву. Вот что он ответил: «По всем вопросам нас проверяла прокуратура и следственный комитет Мытищ. Они дали жителям исчерпывающие ответы. По отоплению: в домах стоят теплосчетчики. Если у жителей есть сомнения в суммах, они всегда могут свериться с теплосчетчиком. Да, моя подпись стоит в протоколе о выборе управляющей компании. Я тогда работал в администрации Мытищ. Мы инициировали выборы управляющих компаний в домах, и я был назначен главой счетной комиссии. Жильцы заявляют, что их подписи подделаны в протоколе… Ну это пусть графологическая экспертиза устанавливает. Мы не хотим никому быть насильно милыми, если мы жителям не нравимся, пусть проведут голосование как положено, выберут другую компанию и предоставят в госжилинспекцию полный комплект документов. Того, что они предоставили, недостаточно. Вопрос долгов компании не в моей компетенции. Мы вообще всегда открыты для общения и готовы все обсуждать и решать с жителями».