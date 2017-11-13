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02:55 (мск), источник: Известия

Цены на шампанское вырастут на 15% в канун Нового года

Стоимость шампанского и игристых вин к Новому году возрастет на 10−15%. Об этом «Известиям» заявили в Национальной торговой ассоциации и Российской ассоциации экспертов рынка ритейла.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, в связи с традиционным повышением спроса в канун Нового года спиртные напитки вырастут в цене до 10% в зависимости от марки. При этом он отметил, что маловероятно серьезное подорожание игристых напитков нижнего ценового сегмента, так как выбор в этой категории достаточно широкий.

Праздничные напитки французского производства в сегменте «средний» и «средний плюс» могут подорожать до 15%. Как отмечают импортеры, на рост цен повлияет неурожай в Европе, в том числе во французской провинции Шампань.

Подробнее о ситуации на рынке игристых вин в преддверии новогодних праздников читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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Цены на шампанское вырастут на 15% к Новому году
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