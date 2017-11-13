Цены на шампанское вырастут на 15% в канун Нового года

По словам главы Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, в связи с традиционным повышением спроса в канун Нового года спиртные напитки вырастут в цене до 10% в зависимости от марки. При этом он отметил, что маловероятно серьезное подорожание игристых напитков нижнего ценового сегмента, так как выбор в этой категории достаточно широкий.