В Германии предложили отменить восьмичасовой рабочий день

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«Представление, что рабочий день начинается в офисе утром и завершается с уходом из офиса, устарело», — заявил он. Также Шмидт добавил, что фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями мире, должны быть маневренными и уметь быстро созывать свои команды сотрудников.

При этом он предостерег от того, чтобы реформа трудового законодательства привела к скрытому увеличению рабочего времени. «Возможно, работодателям этого и хотелось бы, но речь должна идти исключительно о том, чтобы существующее рабочее время более гибко распределялось в течение дня и недели», — подчеркнул он.