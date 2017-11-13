На охрану здания правительства Иркутской области готовы потратить 35 млн рублей
Источником финансирования является бюджет Иркутской области.
Источником финансирования является бюджет Иркутской области.
Власти Иркутской области объявили электронный аукцион на выполнение работ по монтажу автоматизированного комплекса систем безопасности здания правительства региона. Документация опубликована на сайте госзакупок. Стартовая цена контракта — 35,4 млн рублей.
Победитель аукциона должен будет провести демонтаж старых систем наблюдения, контроля и управления доступом и эвакуацией. После этого подрядчик должен установить новую систему телевизионного наблюдения, которая обеспечит круглосуточный визуальный контроль обстановки по периметру здания, регистрацию тревожных событий и формирование архива.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 ноября, торги назначены на 1 декабря. Источником финансирования является бюджет Иркутской области.