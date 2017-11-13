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05:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Бизнес-версию «Суперджет 100» представили на авиашоу в Дубаи

Международная выставка самолётов продлится по 16 ноября.

Компания «Гражданские самолёты Сухого» представили бизнес-версию «Суперджет 100» на международной выставке в Объединённых Арабских Эмиратах.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ГСС, авиашоу в Дубаи стартовало 12 ноября. — Салон рассчитан на перевозку 19 пассажиров и разделён на несколько зон, оборудованных удобной мебелью, современной мультимедийной системой, рабочими столами и поворотно-откатными креслами, — отметили в компании.

В каюте главного пассажира смонтированы полноценное рабочее место, отсек для отдыха и отдельная туалетная комната. Для лайнера Sukhoi Superjet 100 недавно были сертифицированы дополнительные топливные баки, что в синергии с ожидающимся внедрением законцовок крыльев увеличит дальность полета до 7000 км.

Напомним, в начале ноября в Комсомольске-на-Амуре произвели 150-ый по счёту самолёт «Сухой Суперджет 100».

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