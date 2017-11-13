Бизнес-версию «Суперджет 100» представили на авиашоу в Дубаи
Международная выставка самолётов продлится по 16 ноября.
Международная выставка самолётов продлится по 16 ноября.
Компания «Гражданские самолёты Сухого» представили
Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ГСС, авиашоу в Дубаи стартовало 12 ноября. — Салон рассчитан на перевозку 19 пассажиров и разделён на несколько зон, оборудованных удобной мебелью, современной мультимедийной системой, рабочими столами и
В каюте главного пассажира смонтированы полноценное рабочее место, отсек для отдыха и отдельная туалетная комната. Для лайнера Sukhoi Superjet 100 недавно были сертифицированы дополнительные топливные баки, что в синергии с ожидающимся внедрением законцовок крыльев увеличит дальность полета до 7000 км.
Напомним, в начале ноября в