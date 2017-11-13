Более 100 км дорог отремонтировано во Владивостокской агломерации

Источник: Вести Приморье

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, из федерального бюджета на ремонт дорог было выделено 1,4 миллиарда рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

«На этот год была задача отремонтировать улицы с высокой интенсивностью дорожного движения, одновременно снизив число мест концентрации ДТП, для этого установили дорожное и леерное ограждения, дополнительные знаки и светофоры. Также в Шкотовском районе несколько улиц были переведены из гравийного в асфальтобетонное покрытие», — добавили специалисты.

В департаменте отметили, что наибольший объем работ был выполнен во Владивостоке — на 550 миллионов рублей, по краевой дороге Артем-Находка на 300 миллионов рублей. Также из важных объектов — ремонт дороги в Новой Москве и по трассе Штыково-Ивановка. Во Владивостоке наиболее масштабные работы были проведены на улицах Светланская и Народный проспект, где в ходе ремонта демонтированы неиспользуемые трамвайные рельсы, подняты люки, заменены бордюрные плиты.

«За качеством выполнения работ следили не только заказчики, но и контролирующие организации. Это КГКУ “Примуправтодор”, а также ФКУ “Дальуправтодор”, специалисты проводили лабораторные исследования нового асфальта на качество. Представители “Росавтодора” использовали узконаправленные приборы, которых нет в крае, проверяли коэффициент уплотнения щебеночной смеси, асфальтобетона. Все замечания были устранены подрядчиками», — рассказали в департаменте.