Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
В Москве прошло прощание с Михаилом Задорновым
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Скончался Михаил Задорнов
06:14 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Энергетики пригрозили обесточить объекты «Примтеплоэнерго» за долг в полмиллиарда

С 20 ноября энергетики намерены отключить объекты компании «Примтеплоэнерго» за долг около 500 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной энергетической компании.

Источник: ИТАР-ТАСС

В ДЭК обещают обесточить административно-хозяйственные и вспомогательные объекты «Примтеплоэнерго». Однако это не приведёт к ограничению теплоснабжения потребителей, заверили в компании.

«По данным энергетиков, предприятие в соответствии с согласованным планом выплат должно было перечислить 253 млн рублей, однако пока поступило лишь 13 млн. Комментарий «Примтеплоэнерго» получить пока не удалось.

При сохранившейся тенденции неплатежей, задолженность потребителя к концу года может приблизиться к рекордной сумме — 750 млн рублей, — говорится в сообщении ДЭК.

Ранее энергетики уже грозили обесточить объекты теплоснабжающей компании за долг в 503 млн рублей. За предыдущий год энергетики не раз ограничивали электроснабжение предприятия. В «Примтеплоэнерго» задолженность объясняли долгами со стороны населения.

В октябре новый руководитель Приморья Андрей Тарасенко уволил гендиректора «Примтеплоэнерго» за неэффективность и накопленные предприятием долги.

КГУП «Примтеплоэнерго» — крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края (на 100% принадлежит региону). В её состав входит семь филиалов практически на всей территории Приморья. Предприятие эксплуатирует порядка 500 котельных.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Энергетики пригрозили обесточить объекты «Примтеплоэнерго» за долг в полмиллиарда
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
СМИ: Решение WADA может привести к отстранению России от ОИ
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья
Тренер команды ФНЛ устроил перепалку с журналистами (видео)
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь