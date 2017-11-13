Энергетики пригрозили обесточить объекты «Примтеплоэнерго» за долг в полмиллиарда
С 20 ноября энергетики намерены отключить объекты компании «Примтеплоэнерго» за долг около 500 млн рублей. Об этом сообщила
С 20 ноября энергетики намерены отключить объекты компании «Примтеплоэнерго» за долг около 500 млн рублей. Об этом сообщила
В ДЭК обещают обесточить
«По данным энергетиков, предприятие в соответствии с согласованным планом выплат должно было перечислить 253 млн рублей, однако пока поступило лишь 13 млн. Комментарий «Примтеплоэнерго» получить пока не удалось.
При сохранившейся тенденции неплатежей, задолженность потребителя к концу года может приблизиться к рекордной сумме — 750 млн рублей, — говорится в сообщении ДЭК.
Ранее энергетики уже грозили обесточить объекты теплоснабжающей компании за долг в 503 млн рублей. За предыдущий год энергетики не раз ограничивали электроснабжение предприятия. В «Примтеплоэнерго» задолженность объясняли долгами со стороны населения.
В октябре новый руководитель Приморья Андрей Тарасенко уволил гендиректора «Примтеплоэнерго» за неэффективность и накопленные предприятием долги.
КГУП «Примтеплоэнерго» — крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края (на 100% принадлежит региону). В её состав входит семь филиалов практически на всей территории Приморья. Предприятие эксплуатирует порядка 500 котельных.