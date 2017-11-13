Энергетики пригрозили обесточить объекты «Примтеплоэнерго» за долг в полмиллиарда

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В ДЭК обещают обесточить административно-хозяйственные и вспомогательные объекты «Примтеплоэнерго». Однако это не приведёт к ограничению теплоснабжения потребителей, заверили в компании.

«По данным энергетиков, предприятие в соответствии с согласованным планом выплат должно было перечислить 253 млн рублей, однако пока поступило лишь 13 млн. Комментарий «Примтеплоэнерго» получить пока не удалось.

При сохранившейся тенденции неплатежей, задолженность потребителя к концу года может приблизиться к рекордной сумме — 750 млн рублей, — говорится в сообщении ДЭК.

Ранее энергетики уже грозили обесточить объекты теплоснабжающей компании за долг в 503 млн рублей. За предыдущий год энергетики не раз ограничивали электроснабжение предприятия. В «Примтеплоэнерго» задолженность объясняли долгами со стороны населения.

В октябре новый руководитель Приморья Андрей Тарасенко уволил гендиректора «Примтеплоэнерго» за неэффективность и накопленные предприятием долги.