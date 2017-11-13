Медведев рассчитывает, что рост ВВП РФ по итогам года превысит 2%
МАНИЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП России по итогам 2017 года может составить более 2%. Об этом
МАНИЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП России по итогам 2017 года может составить более 2%. Об этом
«Рассчитываем, что рост ВВП по итогам года превысит 2%», — сказал Медведев.
Он отметил, что Россия, как и другие страны, ищет пути адаптации к новой экономической реальности. По его словам, РФ за последние годы удалось несколько оздоровить национальную экономику, избавив ее от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта.
По словам премьера, Россия сохраняет плавающий курс рубля и режим инфляционного таргетирования.
«Мы проводили антикризисную поддержку перспективных отраслей, банковского сектора. Некоторые меры поддержки сохраняем и сейчас, так же, как и сохраняем плавающий валютный курс и режим инфляционного таргетирования. Жестко контролируется бюджетный дефицит, чтобы обеспечить сбалансированность бюджетной системы при относительно низких ценах на нефть, которые имеют для нашей экономики, конечно, большое значение», — сказал Медведев.