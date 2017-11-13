Медведев рассчитывает, что рост ВВП РФ по итогам года превысит 2%

Источник: РИА "Новости"

«Рассчитываем, что рост ВВП по итогам года превысит 2%», — сказал Медведев.

Он отметил, что Россия, как и другие страны, ищет пути адаптации к новой экономической реальности. По его словам, РФ за последние годы удалось несколько оздоровить национальную экономику, избавив ее от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта.

По словам премьера, Россия сохраняет плавающий курс рубля и режим инфляционного таргетирования.