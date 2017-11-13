МС-21 из Иркутска станет прототипом нового самолета созданного совместно с ОАЭ

Источник: IrkutskMedia.ru

Россия и Объединенные Арабские Эмираты намерены построить на базе собираемого в Иркутске МС-21 новый лайнер, заявил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он отметил, что ОАЭ готовы запустить рабочую группу по будущему проекту. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«С наследным принцем мы в том числе и эту тему обсуждали, они готовы создать уже рабочую группу», — приводит слова Сергея Чемезова газета «Известия».

Стоит заметить, что ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал на МАКС-2017 о том, что авиалайнер будет модифицирован. Наиболее интересной задумкой является МС-21−400, рассчитанный на 240 пассажиров.