МС-21 из Иркутска станет прототипом нового самолета созданного совместно с ОАЭ
Гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Объединенные Арабские Эмираты готовы создать рабочую группу по данному проекту.
Гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Объединенные Арабские Эмираты готовы создать рабочую группу по данному проекту.
Россия и Объединенные Арабские Эмираты намерены построить на базе собираемого в Иркутске МС-21 новый лайнер, заявил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он отметил, что ОАЭ готовы запустить рабочую группу по будущему проекту. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«С наследным принцем мы в том числе и эту тему обсуждали, они готовы создать уже рабочую группу», — приводит слова Сергея Чемезова газета «Известия».
Стоит заметить, что ранее
Напомним, лайнер МС-21−300 продолжает летные испытания в Жуковском. Самолет совершил первый полет с аэродрома ЛИИ имени М. М. Громова в Московской области 2 ноября. Полет продолжался свыше трех часов. В ходе него определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч метров до 12 тысяч метров. Все системы самолета отработали штатно.