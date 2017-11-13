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11:06 (мск), источник: Newslab.ru

На Красноярской ТЭЦ-1 проверили прочность грунта под строительство дымовой трубы

На основании полученной информации подрядная организация приступит к расчетам оптимального размера фундамента и параметров будущего сооружения.

На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании завершен первый этап инженерно-геологических изысканий для строительства новой дымовой трубы. Они позволят определить состав грунтов.

На основании полученной информации подрядная организация приступит к расчетам оптимального размера фундамента и параметров будущего сооружения, возведение которого является ключевым мероприятием природоохранной программы компании в краевом центре.

Инженерно-геологические изыскания проводились в течение всего октября. Для изучения геологического состава грунтов на месте строительства было пробурено 17 скважин — 5 глубиной 40 метров для проектируемой дымовой трубы и 12 глубиной 15 метров под фундаменты газоходов. Следующий этап предпроектных работ — определение физико-механических свойств грунтов в лабораторных условиях, необходимое для выбора типа основания фундамента и определения глубины заложения и размера фундамента конструкции.

«Новая дымовая труба Красноярской ТЭЦ-1 высотой 270 метров позволит заменить три действующие трубы — две по 105 и одна 120 метров. Именно такая высота конструкции обеспечит эффективное рассеивание выбросов предприятия и снижение их концентрации в воздухе, — отмечает директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин. — Задача подрядной организации — на стадии проектирования учесть все требования по прочности и надежности столь масштабного сооружения в условиях сибирского климата, рассчитать необходимую площадь фундамента, толщину стенок трубы, характеристики используемых материалов».

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