На Красноярской ТЭЦ-1 проверили прочность грунта под строительство дымовой трубы

На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании завершен первый этап инженерно-геологических изысканий для строительства новой дымовой трубы. Они позволят определить состав грунтов.

На основании полученной информации подрядная организация приступит к расчетам оптимального размера фундамента и параметров будущего сооружения, возведение которого является ключевым мероприятием природоохранной программы компании в краевом центре.

Инженерно-геологические изыскания проводились в течение всего октября. Для изучения геологического состава грунтов на месте строительства было пробурено 17 скважин — 5 глубиной 40 метров для проектируемой дымовой трубы и 12 глубиной 15 метров под фундаменты газоходов. Следующий этап предпроектных работ — определение физико-механических свойств грунтов в лабораторных условиях, необходимое для выбора типа основания фундамента и определения глубины заложения и размера фундамента конструкции.