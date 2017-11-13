На Красноярской ТЭЦ-1 проверили прочность грунта под строительство дымовой трубы
На основании полученной информации подрядная организация приступит к расчетам оптимального размера фундамента и параметров будущего сооружения.
На основании полученной информации подрядная организация приступит к расчетам оптимального размера фундамента и параметров будущего сооружения.
На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании завершен первый этап
На основании полученной информации подрядная организация приступит к расчетам оптимального размера фундамента и параметров будущего сооружения, возведение которого является ключевым мероприятием природоохранной программы компании в краевом центре.
«Новая дымовая труба Красноярской ТЭЦ-1 высотой 270 метров позволит заменить три действующие трубы — две по 105 и одна 120 метров. Именно такая высота конструкции обеспечит эффективное рассеивание выбросов предприятия и снижение их концентрации в воздухе, — отмечает директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин. — Задача подрядной организации — на стадии проектирования учесть все требования по прочности и надежности столь масштабного сооружения в условиях сибирского климата, рассчитать необходимую площадь фундамента, толщину стенок трубы, характеристики используемых материалов».