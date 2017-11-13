Источник: Аргументы и факты

В Омске могут появиться новые школы искусств и музеи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Омская мэрия в 2018 году направит на развитие учреждений культуры свыше 613,5 млн рублей.

Средства позволят открыть новый филиал детской школы искусств № 5 (он расположится в отремонтированном здании по ул. Авиационной), а также привести в порядок здания детских школ искусств № 3, № 11 и № 19. Помимо этого, власти планируют расширить школу искусств № 21 на ул. Дмитриева. Новое место жительства получат пять концертных коллективов, они заедут в здание по адресу: 2-я Производственная, 37.

1,8 млн рублей выделят омским библиотекам на покупку новых книг и журналов.