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08:30 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске могут появиться новые школы искусств и музеи

На развитие культуры в регионе хотят выделить свыше 160 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Омске могут появиться новые школы искусств и музеи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Омская мэрия в 2018 году направит на развитие учреждений культуры свыше 613,5 млн рублей.

Средства позволят открыть новый филиал детской школы искусств № 5 (он расположится в отремонтированном здании по ул. Авиационной), а также привести в порядок здания детских школ искусств № 3, № 11 и № 19. Помимо этого, власти планируют расширить школу искусств № 21 на ул. Дмитриева. Новое место жительства получат пять концертных коллективов, они заедут в здание по адресу: 2-я Производственная, 37.

1,8 млн рублей выделят омским библиотекам на покупку новых книг и журналов.

Отметим, что омские музеи также рассчитывают увеличить число посетителей, ожидается, что в 2018 году региональные музеи посетят на 200 тыс. омичей больше.

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