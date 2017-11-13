Жителям Екатеринбурга дали право выбора
Площадки для благоустройства.
Площадки для благоустройства.
Жителям Екатеринбурга предстоит выбрать территорию города для комплексного благоустройства на 2018−2022 годы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии, сообщает «Уралинформбюро».
В списке территорий, приложенном к постановлению, значится 44 площадки, включая набережную
Голосование по выбору площадки будет проводиться в форме анкетного опроса. Предложения будут приниматься до 15 декабря. Кроме того, до конца 2017 года муниципалитет планирует провести комплексное благоустройство 14 дворовых территорий уральской столицы.
«Апгрейд» городских территорий будет вестись в рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды». Он предусматривает выделение более 20 миллиардов рублей на преобразование городских территорий. В Екатеринбурге для осуществления этого проекта до конца 2017 года будет принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании “город Екатеринбург” на 2018−2022 годы».
Следует напомнить, что работы по благоустройству одной из знаковых общественных территорий Екатеринбурга — набережной Исети от Малышева до Куйбышева — уже начались. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», там планируется высадить свыше 180 новых саженцев и 430 старых деревьев и кустарников. Кроме того, на набережной появятся новые пешеходные дорожки и искусственные холмы, детское игровое оборудование, скамейки, урны и павильоны.
Концепция благоустройства набережной Исети является коллективным плодом фантазии сразу двух архитектурных бюро: екатеринбургской «Осы» и московской «Стрелки». Проект был вынесен на общественное обсуждение трижды: в мае, июне и июле 2017 года. Окончательный вариант реконструкции и благоустройства набережной был представлен горожанам в сентябре на площадке перед