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07:27 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан начал проектирование одной из крупнейших ГЭС в регионе

Она станет второй по мощности в Узбекистане после Чарвакской ГЭС и одной из крупнейших в регионе; ее мощность составит порядка 400 МВт, а среднегодовая выработка электроэнергии — 900 миллионов киловатт/часов электроэнергии.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Узбекистан приступил к проектно-изыскательским работам по возведению одного из крупнейших гидрообъектов в Центральной Азии — Пскемской ГЭС, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан источник в «Узбекгидроэнерго».

По его словам, новая гидроэлектростанция, которая будет расположена на реке Пскем в Бостанлыкском районе Ташкентской области, станет второй по мощности в Узбекистане после Чарвакской ГЭС и одной из крупнейших в регионе. Ее мощность составит порядка 400 МВт, а среднегодовая выработка электроэнергии — 900 миллионов киловатт/часов электроэнергии.

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«На сегодняшний день на месте возведения объекта уже создан строительный штаб, здесь работает порядка 400 специалистов, проводятся проектно-изыскательные и геологические работы. На левом берегу реки Пскем стартовали общестроительные работы. Новая станция позволит не только обеспечить электроэнергией Ташкентскую область и снимет пиковые нагрузки по всей системе, но и будет иметь большое водохозяйственное значение для республики. В частности, она гарантировано обеспечит водой аграрный сектор», — отметил источник.

Общая стоимость проекта, по оценкам специалистов, превысит 800 миллионов долларов, из которых большую часть инвестирует сам Узбекистан. Кроме того, планируется привлечь порядка 240 миллионов долларов кредитных средств со стороны китайского Эксимбанка.

Напомним, что сегодня в стране насчитывается свыше 430 рек и других водных артерий общей протяжностью порядка 12,7 тысячи километров. Ежегодно в Узбекистане вырабатывается порядка 60 миллиардов киловатт/часов электроэнергии, из которых более 6,5 миллиарда приходится на ГЭС. Существующие ресурсы, по прогнозам специалистов, в среднесрочной перспективе позволят довести выработку электричества на узбекских ГЭС до 27,4 миллиардов киловатт/часов в год.

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