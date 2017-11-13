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08:03 (мск), источник: Informburo.kz

Нацбанк увеличивает интервенции, чтобы поддержать курс тенге

Объём нетто-интервенций Нацбанка в октябре составил 379,8 млн долларов.

ЦБ: $ 59.2808   +0.03 € 68.9791   +0.19

Для поддержки обменного курса нацвалюты регулятор третий месяц (август-октябрь) подряд выходит на внутренний рынок с интервенциями, передаёт Finprom. В октябре для снижения спроса на доллары было потрачено значительно больше, чем в предыдущие месяцы.

Объём нетто-продажи Нацбанком долларов в октябре составил 379,8 млн долларов. В сентябре эта сумма составляла 69,7 млн долларов, в августе — 70 млн долларов.

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С начала лета текущего года ситуация на валютном рынке переломилась — с декабря 2016 года по май 2017 года курс доллара снижался, однако с июня тенге начал слабеть.

За июнь стоимость доллара в Казахстане выросла на 3,2%, в июле — ещё на 1,8%, в августе — на 2,7%, в сентябре — на 1,2%. В Нацбанке объяснили это превышением спроса на доллар и девальвационными ожиданиями, подогреваемые отдельными экспертами.

Нацбанк вернулся к интервенциям в августе, но те объёмы продаж долларов из валютных резервов не смогли снизить радикально спрос на инвалюту. В октябре же объёмы интервенции были более масштабными, и курс снизился за месяц на 1,9%.

Давление внешних факторов на курс тенге пока не столь сильное, как это было в первой половине 2015 года, или ранее — в 2008—2009 годах. Стоимость тенге по отношению к валютам основных торговых партнёров существенно ниже, реальный эффективный обменный курс тенге хотя и поднимался с сентября 2016 года, но достиг максимума всего в 81,5 в марте 2017 года. На текущий момент уровень реального обменного курса (на конец сентября) составляет 70,3 — самый низкий показатель за последние 12 месяцев.

На заседании Сената Парламента РК зампредседателя Нацбанка Олег Смоляков заявил, что ситуация на валютном рынке стабильна, что было достигнуто в результате благоприятных внешних условий и мер регулятора по сглаживанию краткосрочных колебаний.

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