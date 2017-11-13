Продать имущества почти на 200 млн рублей намерена Иркутская область в 2018 году

Как напомнила председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Ольга Носенко, в ходе работы над законопроектом у депутатов возник ряд вопросов по поводу включения в план приватизации объектов, представляющих собой часть социально-культурной инфраструктуры. Было принято решение проанализировать целесообразность приватизации таких объектов как неиспользуемое помещение поликлиники в Ангарске, база отдыха в Нижнеилимском районе и так называемый «Дом Пульмана», являющийся выявленным объектом культурного наследия, и вернуться к данному вопросу в декабре.