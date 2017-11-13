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07:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Продать имущества почти на 200 млн рублей намерена Иркутская область в 2018 году

Прогнозный план приватизации государственного имущества Иркутской области на 2018 год был принят на сессии Законодательного собрания 10 ноября 2017 года. В прогнозный план включены 19 объектов, планируется получить доход от продажи в размере 195,8 млн рублей.

Источник: Reuters

В числе объектов — помещение, изъятое из оперативного управления Зиминской городской больницы, бревенчатое здание Большееланского ветеринарного участка, комплекс объектов базы отдыха «Лесное» в поселке Селезнёво Нижнеилимского района и ряд других объектов.

Как напомнила председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Ольга Носенко, в ходе работы над законопроектом у депутатов возник ряд вопросов по поводу включения в план приватизации объектов, представляющих собой часть социально-культурной инфраструктуры. Было принято решение проанализировать целесообразность приватизации таких объектов как неиспользуемое помещение поликлиники в Ангарске, база отдыха в Нижнеилимском районе и так называемый «Дом Пульмана», являющийся выявленным объектом культурного наследия, и вернуться к данному вопросу в декабре.

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