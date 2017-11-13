Нижегородская администрация намерена направить около 3 млн рублей на демонтаж и установку дорожных знаков до конца 2017 года

Департамент экономического развития объявил электронный аукцион на право выполнения этих работ. Торги назначены на 24 ноября 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,975 млн рублей. Демонтировано должно быть 272 знака, установлено — 572. Работы победителю конкурса необходимо будет провести на 86 точках города. Подрядчик должен будет завершить работы до 28 декабря 2017 года.