Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Около резиденции Путина обрушился склон
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Кобзон высказался о смерти Задорнова - СМИ
Уничтожение боеприпасов ВСУ под Донецком – кадры
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Голливуде (фото)
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Последствия тайфуна Дамри
08:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Бизнес позвали для работы на трассе Лидога-Ванино

Минтранс края ждёт заявок от перевозчиков для организации регулярных пассажирских рейсов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края объявило о начале приёма предложений от бизнеса по организации в регионе регулярных пассажирских перевозок с учётом официального открытия автодороги «Лидога — Ванино».

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, по данным на 13 ноября заявок на работу на этих маршрутах еще не поступало, хотя коммерсанты в частных беседах говорили о своем интересе к такой возможности.

— Очень много перевозчиков изъявили желание работать на этом маршруте, но для официального начала пассажирских перевозок по автодороге Лидога-Ванино предстоит решить несколько необходимых вопросов, — отметили в краевом Минтрансе. — Нужно создать и обследовать дорожные условия, чтобы дали «добро» надзорные и контрольные органы, изучить потребности людей.

Перед главами населённых пунктов, которые находятся в том направлении, поставлена такая задача — может быть, гражданам не нужны некоторые маршруты, а без других они обойтись не смогут — допустим, без автобуса «Ванино — Комсомольск-на-Амуре», нужно определить и число рейсов в день и неделю. Сейчас дорога используется для перевозки пассажиров автобусами в «заказном», полуофициальном режиме, такую услугу оказывают три предприятия. Стоимость поездки по маршруту Хабаровск-Ванино составляет около 2,2 тыс рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бизнес позвали для работы на трассе Лидога-Ванино
Хабаровчане оденут деревья в яркую одежду
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
СМИ: Решение WADA может привести к отстранению России от ОИ
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья
Тренер команды ФНЛ устроил перепалку с журналистами (видео)
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь