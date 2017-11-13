Бизнес позвали для работы на трассе Лидога-Ванино
Минтранс края ждёт заявок от перевозчиков для организации регулярных пассажирских рейсов.
Минтранс края ждёт заявок от перевозчиков для организации регулярных пассажирских рейсов.
Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края объявило о начале приёма предложений от бизнеса по организации в регионе регулярных пассажирских перевозок с учётом официального открытия автодороги «Лидога — Ванино».
Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, по данным на 13 ноября заявок на работу на этих маршрутах еще не поступало, хотя коммерсанты в частных беседах говорили о своем интересе к такой возможности.
— Очень много перевозчиков изъявили желание работать на этом маршруте, но для официального начала пассажирских перевозок по автодороге
Перед главами населённых пунктов, которые находятся в том направлении, поставлена такая задача — может быть, гражданам не нужны некоторые маршруты, а без других они обойтись не смогут — допустим, без автобуса «Ванино — Комсомольск-на-Амуре», нужно определить и число рейсов в день и неделю. Сейчас дорога используется для перевозки пассажиров автобусами в «заказном», полуофициальном режиме, такую услугу оказывают три предприятия. Стоимость поездки по маршруту