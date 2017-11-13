Бизнес позвали для работы на трассе Лидога-Ванино

Источник: Хабаровский край сегодня

Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края объявило о начале приёма предложений от бизнеса по организации в регионе регулярных пассажирских перевозок с учётом официального открытия автодороги «Лидога — Ванино».

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, по данным на 13 ноября заявок на работу на этих маршрутах еще не поступало, хотя коммерсанты в частных беседах говорили о своем интересе к такой возможности.

— Очень много перевозчиков изъявили желание работать на этом маршруте, но для официального начала пассажирских перевозок по автодороге Лидога-Ванино предстоит решить несколько необходимых вопросов, — отметили в краевом Минтрансе. — Нужно создать и обследовать дорожные условия, чтобы дали «добро» надзорные и контрольные органы, изучить потребности людей.