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08:51 (мск), источник: Podrobno.uz

В Чехии упростят трудоустройство граждан Узбекистана

Министерство иностранных дел Чехии готово реализовать проект приоритетного трудоустройства граждан Узбекистана, Монголии и Вьетнама.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство иностранных дел Чехии готово реализовать проект приоритетного трудоустройства граждан Узбекистана, Монголии и Вьетнама.

На фоне рекордно низкой безработицы чешские фирмы и компании испытывают острый дефицит рабочей силы, сообщают чешские СМИ.

«Во Вьетнаме чешский или словацкий языки знают до 200 тыс. человек. Эти люди работали у нас или учились. Монголов очень ждут на чешских мясокомбинатах. Монголы привыкли работать с мясом и прекрасно справляются со своими обязанностями», — сказал в интервью Idnes.cz. замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек.

Как известно, подобный проект приоритетного трудоустройства действует для украинцев. Он называется Režim Ukrajina. В настоящее время желание попасть в Чехию благодаря ему выразили 12,5 тыс. украинцев, около трети из них уже работают и живут в стране.

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