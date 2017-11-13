В Чехии упростят трудоустройство граждан Узбекистана

«Во Вьетнаме чешский или словацкий языки знают до 200 тыс. человек. Эти люди работали у нас или учились. Монголов очень ждут на чешских мясокомбинатах. Монголы привыкли работать с мясом и прекрасно справляются со своими обязанностями», — сказал в интервью Idnes.cz. замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек.