Курс валют на 13 ноября

Источник: Publika.md

На пять банов вырос в цене американский доллар, он стоит 17 леев 60 банов.

Румынский лей остался на прежних позициях, за него просят четыре лея 40 банов.

Не изменилась в цене и украинская гривна, она стоит 66 банов.