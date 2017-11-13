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08:50 (мск), источник: Publika.md

Курс валют на 13 ноября

Молдавский лей сдаёт позиции. По курсу Нацбанка, евро подорожал по сравнению с прошлой неделей на шесть банов и торгуется по 20 леев 49 банов.

ЦБ: $ 59.2808   +0.03 € 68.9791   +0.19
Источник: Publika.md

На пять банов вырос в цене американский доллар, он стоит 17 леев 60 банов.

Румынский лей остался на прежних позициях, за него просят четыре лея 40 банов.

Не изменилась в цене и украинская гривна, она стоит 66 банов.

Стабилен и российский рубль, он торгуется по 29 банов.

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