Екатеринбургский застройщик «потерял» 19,3 миллиона
Вложенных в «Кольцовский дворик».
Вложенных в «Кольцовский дворик».
Застройщик ЖК «Кольцовский дворик» подозревается в нецелевом использовании денег дольщиков. Это показала проверка, организованная областным департаментом Госжилстройнадзора, сообщает «Уралинформбюро».
Как следует из материалов проверки, в марте 2017 года компания не представила документы, подтверждающие фактическую оплату денежных средств, отраженных в бухгалтерском учете как затраты на строительство «Кольцовского дворика», в сумме 19 315 572 рубля 17 копеек.
Департамент Госжилстройнадзора выдал застройщику предписание устранить данное нарушение до 25 сентября 2017 года. Однако «Диарт-Урал» эту директиву не выполнил. Поэтому в отношении директора общества Евгении Чутчевой составлен протокол об административном правонарушении, сообщает
Следует напомнить, что ЖК «Кольцовский дворик» — один из самых знаменитых в Екатеринбурге долевых долгостроев, расположенный в Кольцово в границах улиц Авиаторов, Ракетная и Спутников. Его возведением занималась компания «Диарт-Урал». Изначально планировалось построить на этом участке три многосекционных жилых дома с подземными автостоянками и встроенными помещениями.
Однако в 2016 году стройка была заморожена
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в данный момент областные власти решают вопрос о смене инвестора стройки. 9 ноября на встрече с дольщиками глава областного Минстроя Михаил Волков заверил, что переговоры с потенциальным инвестором уже состоялись, и тот заинтересовался недостроенными домами на улице Ракетной.
По словам чиновника,