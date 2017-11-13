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09:09 (мск), источник: РИА Новости

Суд сообщил новые детали в споре АФК «Система» и «Роснефти»

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя — РИА Новости. В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка — якобы ходатайство со стороны АФК о заключении мирового соглашения.

Источник: РИА Новости

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) в понедельник рассматривает жалобу АФК «Система» на решение нижестоящего арбитража о взыскании с нее 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти».

В ходе заседания судья объявила, что в суд поступило ходатайство от АФК «Системы» о заключении мирового соглашения. Но оказалось, что все участники процесса с этим документом незнакомы.

«Это какая-то фальшивка», — заявил представитель АФК. Суд приобщил поступивший документ к материалам дела, но рассматривать не стал.

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Это не первая фальшивка, возникающая в громком деле. Еще в начале процесса, в середине июня, в электронной картотеке Арбитражного суда Башкирии появилась запись о том, что «Роснефть» и «Башнефть» якобы отказались от иска к АФК «Система» на 170,6 миллиарда рублей. «Роснефть» эту информацию оперативно опровергла: по словам пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева, башкирский суд получил по почте из Москвы подложный документ якобы за подписью двух вице-президентов «Роснефти». Он также подчеркнул, что компания обратилась по этому факту в правоохранительные органы.

Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск «Роснефти», подконтрольной ей «Башнефти» и Башкирии о взыскании с АФК «Система» и ее дочернего АО «Система-Инвест» убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. «Система» до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций «Башнефти». Суд первой инстанции взыскал в пользу «Башнефти» 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей.

Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчики, так и истцы, потребовавшие полного удовлетворения иска. Жалобы ответчиков суд отклонил.

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11 сентября© Ньюстюб
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