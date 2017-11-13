Суд сообщил новые детали в споре АФК «Система» и «Роснефти»
ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя — РИА Новости. В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка — якобы ходатайство со стороны АФК о заключении мирового соглашения.
ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя — РИА Новости. В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка — якобы ходатайство со стороны АФК о заключении мирового соглашения.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) в понедельник рассматривает жалобу АФК «Система» на решение нижестоящего арбитража о взыскании с нее 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти».
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Это не первая фальшивка, возникающая в громком деле. Еще в начале процесса, в середине июня, в электронной картотеке Арбитражного суда Башкирии появилась запись о том, что «Роснефть» и «Башнефть» якобы отказались от иска к АФК «Система» на 170,6 миллиарда рублей. «Роснефть» эту информацию оперативно опровергла: по словам
Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск «Роснефти», подконтрольной ей «Башнефти» и Башкирии о взыскании с АФК «Система» и ее дочернего АО «Система-Инвест» убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. «Система» до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций «Башнефти». Суд первой инстанции взыскал в пользу «Башнефти» 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей.
Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчики, так и истцы, потребовавшие полного удовлетворения иска. Жалобы ответчиков суд отклонил.