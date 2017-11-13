Ни гвоздя, ни жезла: улицу Донскую после ремонта торжественно открыли в Хабаровске

С шарами и поздравлениями прошло открытие отремонтированной участка дороги по улице Донской в Хабаровске. Как было отмечено на мероприятии мэром Александром Соколовым, это не единственный участок городской артерии, в который был вложен подобный труд. Но, в то же время, открытие именно этой дороги — событие значимое.

— За два года четыре километра и три моста были сделаны в короткие сроки. Почему это так важно? Об этой дороге десятилетиями просили жители микрорайонов станции Хабаровск-2 и поселка Горького. Сейчас они сообщаются между собой, это очень востребовано. Кроме того, сдав улицу Донскую, мы выполнили обязательства перед резидентами ТОРа, перед инвесторами. Уже сейчас появились желающие, которые хотят обустраиваться вдоль этой дороги, — рассказал Александр Соколов.