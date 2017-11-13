В 2017 году в Казани благоустроили 6 парков и 2 водоема

Речь идет о следующих объектах: парк «Крылья Советов», Горкинско-Ометьевский лесопарк, парк «Калейдоскоп» на ул. Сыртлановой, парк Победы, парк им. Урицкого, «Черное озеро», Ленинский садик, набережная Кабана и система озер Лебяжье.

Самым масштабным проектом этого года стал первый этап экореабилитации системы озер Лебяжье, где 9 октября началось заполнение территории водой. В результате площадь озер с береговой зоной будет увеличена с 8 га до 36 га. На сегодняшний день Большое и Светлое озера заполнены на три четверти.

По словам Куляжева, первый этап проекта российско-китайского консорциума Turenscape по реконструкции набережной озера Кабан включает в себя устройство дорожек на сваях, амфитеатра, каскадов водных растений, смотровой площадки, расширение пешеходной зоны с устройством велодорожек и т. д. Планируется, что до конца года будет выполнен конструктив для амфитеатра и каскадов растений.

Председатель комитета отметил, что полностью преобразился детский парк на ул. Сыртлановой под названием «Калейдоскоп». В разработке проекта активное участие приняли местные жители. Объект сохранил свое детское направление. «Было решено сохранить качели “журавли” и фигуры животных. В парке появилась новая сцена, скульптуры и качели, а существовавшая крепость превратилась в лабиринт. Парк получился ярким, отражающим название “Калейдоскоп”, предложенный архитекторами», — расказал Куляжев.

В рамках реконструкции парка «Крылья Советов» в этом году была обустроена зона за ДК им. Ленина, что позволило создать единое пространство дворца культуры и парка. Была устроена художественна подсветка, оборудована детская площадка, сейчас обновляются бюсты и статуи входной группы.